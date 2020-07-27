هاس: جائزة بريطانيا الكبرى "لن تكون مُفرحة" للفريق

شهد موسم 2020 تراجع أداء محرك فيراري الذي يستعمله فريق هاس الذي بدا أنه ينافس على المراتب الأخيرة ضمن معركة فرق الوسط.

لكن، حُرم الفريق من نقطته الوحيدة التي سجلها في سباق المجر وذلك بعد أن تمت معاقبة سائقيه كيفن ماغنوسن ورومان غروجان نظراً لتلقيهما معلومات حيال حالة المسار خلال لفة التحمية.

ويستعد الفريق لجولة صعبة في سيلفرستون نظراً لخصائص هذه الحلبة المتطلبة على صعيد وحدة الطاقة.

حيث قال شتاينر: "نعلم أن حلبة سيلفرستون متطلبة جداً للطاقة. لذا لن تكون المنافسة ممتعة لنا هناك".

ويرى شتاينر أن فريقه ينافس في آخر مراكز معركة وسط الترتيب مع ويليامز وألفا روميو: "نحن جميعنا في خضم المعركة، وأعتقد أنه نتيجتها تعتمد على خصائص كل حلبة: سرعة عالية أم منخفضة؟".

وأكمل: "هناك فارق بسيط بيننا، لكنني أعتقد أن معركتنا في مواجهة هذين الفريقين".

من جهة أخرى، يعي شتاينر أن ضعف هاس يعني ضرورة انتهاز أية فرصة مواتية لتسجيل النقاط هذا الموسم إن كان الفريق يرغب بالتقدم ضمن ترتيب المصنعين.

فقال: "إن تسجيل النقاط مهمة صعبة للغاية بالنسبة لنا حالياً، خاصة مع السباقات المقبلة فهي لا تناسبنا".

وأكمل: "نحن نبذل أقصى جهودنا على الدوام، وربما نجد فرصة مواتية (كما حصل في المجر). لا أحد يدري".

واختتم: "إن استسلمت، فلن تجد فرصتك أبداً، لا بد من مواصلة السعي لإيجاد الطريق المناسب".