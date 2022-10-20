هاس توقّع صفقة رعاية رئيسية جديدة لموسم 2023

وستبدأ الشراكة الممتدة لعدة أعوام - والتي تم الإعلام عنها عشية انطلاق جولة الموطن لهاس في الولايات المتحدة - من بداية الموسم المُقبل.

وإلى جانب التغيير الرسمي في اسم الفريق، فإن هاس ستحصل على كسوة معدّلة لموسم 2023 كذلك.

وتأتي شراكة هاس مع موني جرام مع امتلاك الفريق لرؤية واضحة حيال ضرورة وجود شريك تجاري قوي في ظل الشعبية المتزايدة حول الفريق والبطولة بوجه عام.

وقد انتهت آخر صفقتي رعاية مع ريتش إنرجي وأورالكالي على نحوٍ مثير للجدل، إذ أصرت هاس على الانتظار حتى تدخل في شراكة مع الطرف المناسب.

وتعقيبًا على صفقة الرعاية الجديدة قال جين هاس مالك الفريق: "نحن سعداء بأن نرحّب بعلامة مذهلة مثل موني جرام لتكون الراعي الرئيسي للفريق".

وأضاف: "منذ دخولنا الفورمولا واحد في 2016، اكتسب فريق هاس سمعة أساسها القوة، المرونة والرشاقة".

وتابع: "شريك مثل موني جرام يتمتع بسمات مشابهة في عالم الخدمات المالية، ونحن مستعدون للعمل سويًا من أجل تعزيز النتائج داخل وخارج المسار".

من جهته علّق أليكس هولمز الرئيس والمدير التنفيذي لموني جرام على تلك الصفقة قائلًا: "سنواصل التغيير من أجل تلبية الحاجات المالية المتغيرة دومًا لعملائنا، إذ أننا عازمون على ضمان أن يعرف العالم ذلك، ولهذا نضغط على دواسة التسارع عبر تسجيل دخولنا الأول في عالم الفورمولا واحد والتعاون مع جين وفريق هاس".

جديرٌ بالذكر أن هاس لم تؤكّد بعد تشكيلتها من السائقين لموسم 2023، مع وجود قد سارٍ لكيفن ماغنوسن فقط حتى الآن.

بينما ما يزال ميك شوماخر ضمن خيارات الفريق للبقاء في الموسم المُقبل إذا ما تمكن من إكمال هذا العام على نحوٍ قوي، فيما يعتبر نيكو هلكنبرغ السائق الاحتياطي لأستون مارتن مرشّحًا قويًا كذلك لنيل ذلك المقعد.