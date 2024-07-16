هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا
ستواصل هاس شراكتها مع فيراري ضمن حقبة الفورمولا 1 الجديدة، بينما تستمرفي محادثاتها مع تويوتا حيال إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين.
نيكو هلكنبرغ، هاس وأوليفر بيرمان، فيراري
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
مدّد فريق هاس شراكته التقنية في الفورمولا 1 مع فيراري حتى نهاية موسم 2028، في ظل استمرار المحادثات حول فرص تعاون محتملة مع تويوتا.
تمتع الفريق الأمريكي بعلاقة تعاون طويلة مع فيراري، متزودًا بمحركاتها، علب التروس وقطع الزبائن، إلى جانب استخدام نفق هوائها في مارانيللو ومنشآت المحاكاة منذ دخوله عالم الفورمولا 1 في 2016.
وبينما تدخل البطولة حقبة قوانين جديدة بدءًا من 2026، حيث سيتم تقديم محركات هجينة جديدة بالكامل، فإن الفرق الزبائن تعمل على إتمام صفقاتها من أجل ضمان تثبيت أقدامها ضمن الحقبة الجديدة.
والآن، وكما كان متوقعًا، وافقت هاس على تجديد عقد شراكتها مع فيراري حتى نهاية موسم 2028.
وتتضمن الصفقة الجديدة ذات العناصر السابقة، في ظل استمرار هاس بالعمل عن قرب قدر الإمكان مع فيراري على كافة جوانب سيارتها، المحرك والعمليات.
وبالحديث عن الصفقة الجديدة قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس: "أنا سعيد بتمديد شراكتنا مع سكوديريا فيراري حتى 2028".
وأضاف: "نحن لم نسابق سوى مع وحدات طاقة فيراري منذ دخولنا البطولة، وأن نواصل ذلك الاستقرار بالتوجه إلى الدورة التالية من قوانين المحركات لهو جزء أساسي من عملية تطويرنا الحالية".
وتابع: "أنا مسرور بأننا سنخوض المزيد من المواسم سويًا، وأوجه شكري إلى فريد فاسور والآخرين في سكوديريا فيراري على استمرار ثقتهم بمشروعنا. ذلك الإعلان هو بمثابة مثال آخر على الطموح طويل الأمد لفريق هاس، حيث يتواصل استثمارنا ونمونا في الرياضة".
ويأتي تجديد الشراكة مع فيراري في أعقاب التكهنات الأخيرة بأن هاس قد تدرس إمكانية الدخولة في شراكة مع تويوتا، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أن تلك الشراكة قد تتضمن رعاية رئيسية، برنامجًا للمحرك أو استخدام نفق الهواء الخاص بالصانع الياباني. لكن يبدو بأن كل هذه السيناريوهات بعيدة تمامًا عن الصحة.
وبينما رفضت هاس التعليق على المسألة، إلا أنه من المعلوم بأن هنالك محادثات قائمة بالفعل بين هاس وتويوتا حيال سبل تعاون مشترك في المستقبل خارج الجوانب التي تغطيها فيراري حاليًا.
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هاس تواصل شراكتها التقنية مع فيراري حتى 2028 مع استمرار المحادثات مع تويوتا
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