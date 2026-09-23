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هاس تنفي وجود "مخاوف من فيراري" بشأن تشكيلة سائقيها لموسم 2027

لم تعلن هاس بعد عن تشكيلة سائقيها في الفورمولا 1 لموسم 2027.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
إستيبان أوكون، هاس

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: أندي هون

نفى آياو كوماتسو مدير فريق هاس وجود أية مخاوف لديه بشأن مشاركة سائقين من أكاديمية فيراري في صفوف الفريق خلال العام المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواصل أوليفر بيرمان، الذي ينتمي إلى أكاديمية فيراري منذ عدة سنوات، مهمته كسائق مع هاس في الموسم المقبل.

لكن هوية زميله في الفريق لم تُحسم بعد، وسط تكهنات بأن إستيبان أوكون يواجه خطر فقدان مقعده.

وتفيد معلومات أتت إلى علم موقع RacingNews365 بأن رافاييل كامارا، متصدر صراع لقب الفورمولا 2 حاليًا والذي ينتمي أيضًا إلى أكاديمية فيراري، هو المرشح الأبرز لشغل المقعد الثاني في الموسم المقبل.

ورغم أن ذلك سيترك هاس من دون سائق يمكنها اعتباره تابعًا لها بشكل كامل، فإن كوماتسو لا يشعر بأي مخاوف في حال حدوث ذلك.

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حيث قال: "لا يهمني ذلك على الإطلاق. نحن نريد سائقين سريعين، لأن هذه هي أفضل طريقة لتطوير هذا الفريق".

وتابع: "لا يهم إذا كانا سائقين من فيراري أو سائقين من تويوتا أو سائقين من مكلارين. نحن نعلم أن ليوناردو فورنارولي سائق تابع لمكلارين. بصراحة، لا يهم. أيًا كان الأسرع، فهو الخيار الأفضل".

هذا وعانت هاس من موسم صعب في الفورمولا 1 حتى الآن، إذ لم تسجل أية نقطة في آخر ثمانية سباقات.

ومع سعي الفريق إلى تحسين مستواه في الفترة المقبلة، سلط كوماتسو الضوء على السائقين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في ذلك، موضحًا أن الفريق لن يشعر بالدافع إلا إذا كان يعلم أنه اختار التشكيلة الأكثر ملاءمة.

فقال: "بالنسبة إلى الجميع، أي 400 شخص يعملون هنا، يجب أن يعرفوا أننا حصلنا على أفضل اختيار ممكن للسائقين، وأن هذين هما أفضل سائقين قادرين على استخراج أقصى ما يمكن من السيارة".

وأضاف: "تخيل أن تختار شخصًا أبطأ بفارق نصف ثانية مقابل الحصول على أموال إضافية - هذا لن يكون محفزًا على الإطلاق".

واختتم: "مركز واحد في بطولة العالم يعني الكثير من المال. لطالما قلت إن اختيار السائق يجب أن يكون بناءً على الأداء، وهذا ما نفعله".

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