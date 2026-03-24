تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

كشف فريق هاس في الفورمولا 1 عن كسوة لونية خاصة لهذا الأسبوع خلال جائزة اليابان الكبرى 2026 على حلبة سوزوكا.

تم التحرير:
كسوة سيارة هاس لجولة اليابان

الصورة من قبل: فريق هاس اف1

أطلق فريق هاس هذا التصميم الجريء خلال فعالية في طوكيو، حيث سيُكرّم شخصية الأفلام اليابانية الشهيرة غودزيلا، وذلك بعد شراكته الأخيرة مع شركة الترفيه توهو.

وستحافظ سيارة VF-26 على ألوانها التقليدية الأبيض والأسود والأحمر، ولكن مع دمج الوحش في التصميم، في وقت يواصل فيه هاس تعزيز علاقاته مع اليابان عقب اتفاقه مع تويوتا.

وكان الفريق الأمريكي قد أبرم اتفاقًا تقنيًا مع تويوتا في عام 2024، ومنذ ذلك الحين أصبحت العلامة اليابانية الشريك الرئيسي للفريق، كما شهد العام الماضي ظهور هاس بطلاء خاص بأزهار الكرز لمرة واحدة على حلبة سوزوكا.

ويأتي ذلك بعد بداية قوية لموسم 2026 بالنسبة لفريق هاس، حيث يحتل المركز الرابع ضمن ترتيب البطولة بعد أن سجل أوليفر بيرمان نقاطًا في كل من سباقي أستراليا والصين.

وضمن حديثه قبل عطلة نهاية الأسبوع، قال مدير الفريق كومـاتسو:

"تعتبر جائزة اليابان الكبرى واحدة أخرى من سباقات الموطن لنا، حيث نعود هذا الموسم مع شريكنا الرئيسي تويوتا غازو ريسينغ".

وأكمل: "لذلك فإنه سباق هام جدًا بالنسبة لنا. نحن متحمسون لمواصلة الزخم الذي حققناه في أول سباقين، وأعتقد أن الفريق يعمل بشكل جيد جدًا".

الصورة من قبل: فريق هاس

وأردف: "ستشكل سوزوكا تحديًا مختلفًا تمامًا مقارنة بشانغهاي، لكن حتى الآن، وعلى حلبتين مختلفتين، تمكنا من تكييف نهجنا بشكل جيد لاستخراج أفضل ما لدينا من السيارة والسائقين".

واسترسل: "هدفنا في سوزوكا هو التركيز مرة أخرى على الأساسيات، ثم محاولة إدخال السيارتين إلى مراكز النقاط المزدوجة، هذا هو ما نسعى إليه. وأنا متحمس أيضًا لرؤية جميع الجماهير اليابانية بينما نكشف عن طلاء غودزيلا الخاص في طوكيو".

واختتم: "هذا التعاون هو الأول من نوعه وهو مثير للغاية، فهو يعكس جزءًا من هويتنا كفريق، لذا آمل أن يستمتع المشجعون بهذا الطلاء الممتع".

ويأتي ذلك بعد إعلان فريق ريسينغ بولز، الذي سيحتفل بإطلاق علبة جديدة من ريد بُل من خلال طلاء أحمر وأبيض، وهو نفس نظام الألوان الذي سيظهر أيضًا على بدلات السائقين وملابس الفريق.

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق محرك أودي في الفورمولا 1 يحصد إشادة المنافسين
المقال التالي ستيلا: نستهدف عودة مشابهة لـ 2023 لكن الوضع مختلف

أبرز التعليقات

المزيد من
فريق هاس اف1

