هاس تكشف عن سيارة 2023 الفعلية وريد بُل تختبر سيارة "آر.بي19" للمرة الأولى

كان الفريق الأمريكي هو أول من يكشف عن كسوة سيارته الجديدة لهذا الموسم، لكن كان من الواضح أن الصور الفعلية كانت لهيكل سيارة 2022.

مع ذلك، وضمن الاستعداد ليوم التصوير التوريجي في سيلفرستون، فقد كشفت هاس عن صور لسيارتها الجديدة "في.اف-23" من داخل مصنعها.

وظهر في الصورة السائقان كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ إلى جانب السيارة الجديدة التي تضمنت بعض التغييرات المثيرة للاهتمام بالمقارنة مع سابقتها.

وبالرُغم من وقوف السائقين في مكانين أخفيا جوانب الأداء الرئيسية على السيارة ولم يكن من الممكن رؤية الجناح الأمامي بشكل واضح، لكن بدا بأن السيارة تتضمن ألواح جانبية معدلة وأرضية مشابهة لتصميم فيراري من العام الماضي.

ريد بُل تختبر سيارته "آر.بي19"

على جانب آخر، لم تكن هاس الفريق الوحيد الذي أظهر لمحات من سيارته الجديدة لموسم 2023 بعد الكشف عن كسوة السيارة، حيث عمدت ريد بُل إلى اختبار سيارتها الجديدة خلال يوم التصوير الترويجي في سيلفرستون يوم أمس الجمعة.

وقد نشر الفريق المعروف بتحفّظه حيال تصاميمه الجديدة بعض مقاطع الفيديو المحدودة للسيارة خلال التجارب.

وضمن معرض حديثه عقب التجارب الاستعراضية، أوضح ماكس فيرستابن بطل العالم أنه لم يشهد أية دراما غير متوقعة.

فقال: "قدت لتوي سيارة آر.بي19 للمرة الأولى، إنه يوم تصوير ترويجي، لكنني أعتقد بأن الانطباع الأول كان جيدًا، كل شيء عمل بشكل رائع وسلسة جدًا، وهذا بالتحديد ما تحتاجه من يوم كهذا".