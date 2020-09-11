فريق هاس يقيّم ما يقرب من "10 سائقين" لتشكيلة موسم 2021

ينتهي عقد ثنائي الفريق الحالي غروجان وماغنوسن مع نهاية موسم 2020، ولم يخوضا بعد محادثات مع الفريق حول تجديد العقد.

ورغب الفريق الأمريكي بتأجيل أيّة محادثات مع السائقين حتى اتّخاذ قرار الالتزام مع البطولة في 2021 عبر التوقيع على اتفاقية كونكورد، والتي اكتملت الشهر الماضي.

وقد سبق وصرّح شتاينر بأنّ هاس متحمسة لتأمين صفقة متعددة المواسم مع سائقَيها، في ظل إيمانها بأنّ الاستمرارية ستكون جانبًا حاسمًا قُبيل تغييرات القوانين في موسم 2022.

وقد أصبح سائق ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز أحدث السائقين الذين باتوا من دون مقعد للموسم المُقبل، وذلك بعد إعلان مغادرة فريقه يوم أمس الأربعاء، ما يمنح هاس خيارًا آخر لتقييمه.

"نتحدث مع الجميع، إذ أنّنا بحاجة لمعرفة ما نريد القيام به ومن ثمّ سنقرر الخطوة التالية" قال شتاينر عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن إمكانية ضمّ بيريز.

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ هنالك العديد من المقاعد الشاغرة الآن على أيّة حال. الجميع تحت التقييم، المتاحون في سوق السائقين. نطرح كل الأمور على الطاولة ومن ثمّ نرى ما نريد. هل نرغب الإبقاء على تشكيلتنا الحالية؟ هل نريد سائقين متمرسين؟ هل نود البدء مع تشكيلة يافعة؟ هل نرغب مزيجًا من هذا وذاك؟ كلّ الأمور مطروحة".

وقد أكّد شتاينر أنّه سبق وتحدث إلى بيريز حول ضمه إلى الفريق، وأنّه يحظى بعلاقة جيّد مع السائق المكسيكي.

فقال: "أحترمه كثيرًا، فأنتم تعلمون ما قام به. أعني وكما قلت دومًا عن سيباستيان (فيتيل)، سيكون من المؤسف أنّ نخسر سائقًا كهذا في الفورمولا واحد. والأمر ذاته مع نيكو هلكنبرغ وعدم تواجده في البطولة".

وعند سؤاله عن عدد السائقين المتواجدين على قائمة خيارات هاس لموسم 2021، قال شتاينر: "ما يقرب من 10 سائقين".

واختتم: "من المذهل ما يدور حولنا في الوقت الحالي، لذلك تجدونني هادئًا للغاية. كون هنالك فقط 20 مقعد في البطولة، ولدينا 10 سائقين محتملين بمقدورهم القيام بهذه الوظيفة، وذلك أمر جيّد. اثنان منهم لدينا بالفعل في فريقنا".