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هاس تُعلن عن موعد الكشف عن كسوتها الجديدة لموسم 2023

سيكشف فريق هاس النقاب عن كسوة سيارته الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد في الـ 31 من يناير الجاري، ليُكمل بذلك الفريق الأمريكي جدول إطلاق الموسم الجديد.

هاس تُعلن عن موعد الكشف عن كسوتها الجديدة لموسم 2023

بعد أن أعلنت ألفا روميو عن خطط إطلاقها الأسبوع الماضي، أصبح فريق هاس الوحيد المتبقي الذي لم يكشف بعد عن خططه لموسم 2023.

وضمن منشورٍ على حسابات التواصل الاجتماعي، أعلن الفريق عن أنّه سيكشف النقاب عن كسوة سيارة 2023 يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وهو ما يعني أنّه سيُصبح الفريق الأوّل الذي يُجري حدث إطلاق هذا العام بتقدّمه على خطط ريد بُل التي ستُقام يوم 3 فبراير.

وكان الفريق قد تعاقد مع "مانيغرام" لتكون راعيته الرئيسيّة بدءًا من هذا العام، كما تعاقد مع نيكو هلكنبرغ ليُجاور كيفن ماغنوسن في تشكيلته بعد التخلي عن خدمات ميك شوماخر الذي انضمّ إلى مرسيدس بعد ذلك كسائقٍ احتياطي.

وأعلن الفريق أمسٍ الثلاثاء عن أن بييترو فيتيبالدي سيُواصل لعب دور السائق الاحتياطي للعام الرابع على التوالي.

ولم يُفصل فريق هاس عن الكثير من التفاصيل حيال حدث الإطلاق، ما عدا تأكيد أنّ الحدث سيقتصر على الكشف عن الكسوة فقط، ما يعني أنّ سيارة "في.اف-23" لن تظهر بالكامل للمرّة الأولى إلّا خلال التجارب الشتويّة في البحرين بين 23 و25 فبراير.

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