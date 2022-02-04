هاس تشرح خطوات تصميم سيارتها لموسم 2022

أصبح الفريق الأمريكيّ أوّل من يكشف عن سيارته لموسم 2022، حيث استغلّ الفريق الفرصة للكشف عن الكسوة الأحدث لسيارة "في.اف-22".

وبحديثه بعد الكشف، أكّد غونتر شتاينر مدير الفريق أنّ تصميم السيارة تطوّر كثيرًا منذ وقت إنشاء تلك الصور، لكنّه قال بأنّ الخطوة الكبرى المقبلة ستكون في تجارب برشلونة لاحقًا هذا الشهر.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّ ما ستبدو عليه السيارة سيكون مختلفًا في برشلونة، سترون ذلك في غضون أسبوعين. ستكون مختلفة بعض الشيء بالطبع. لسنا نقول بأنّها هي ذاتها الآن".

وأكمل: "تلك الصور جاءت في مرحلة من مراحل التطوير. ولا نريد تحديدها. لكنّ السيارة تسير في تلك الوجهة. لن تكون لدينا الكثير من التغييرات بين التجارب الشتويّة والسباق".

وتُعدّ سيارة "في.اف-22" الجديدة نتاجًا لجهود ضخمة من الفريق المعدّل، والذي التزم في مرحلة مبكّرة بتطوير سيارة 2022 العام الماضي عوضًا عن مواصلة العمل على تطوير سيارة 2021.

وتحت قيادة المدير التقني سيموني ريستا، الذي يعمل في مقرّ الفريق الجديد في مارانيللو، فقد كان العمل مكثّفًا للغاية.

وقال في هذا الصدد: "مثّل هذا التغيير الأضخم الذي يُمكنني تذكّره في الفورمولا واحد من وجهة نظرٍ تقنيّة. كما كان التحدي بالنسبة لهاس، مع غونتر، إعادة بناء الهيكل التقني، لن أقول من الصفر، لكنّنا أحدثنا تغييرات كبيرة".

وأكمل: "أضاف ذلك من التعقيد التقني لتطوير مشروعٍ جديد. تطوّرت القوانين خلال 2020، لذا كان الأمر أشبه ببداية جديدة للجميع في مطلع 2021".

وأردف: "سمحت لنا القدرة على محاولة عدم تطوير سيارة 2021 خلال الموسم المزيد من الوقت والمجال للتركيز بشكلٍ كامل على سيارة 2022. لذا مثّل ذلك عاملًا مساعدًا لنا".

وبعد موسم 2021 الصعب الذي كانت فيه سيارة هاس الأبطأ، يأمل ستاينر أن تسمح تلك الجهود المبكّرة بالعمل على سيارة 2022 بالعودة إلى دائرة معركة الوسط.

وقال في هذا الصدد: "قلت ذلك بضع مرّات. لا يُمكنني الحكم على ما سيكون عليه أداء السيارة، لأنّني لم أر أداء السيارات الأخرى".

وأضاف: "لكنّ ما رأيته هو أنّنا حظينا بسيارات جيّدة، سيارة 2018 على سبيل المثال، وحتّى في 2016 و2017 عندما كنذا فريقًا جديدًا فقد كانت لدينا سيارات جيّدة. أرى تشابهًا مع ما حدث حينها. الأمر الوحيد الذي يُمكنني الحكم عليه هو الأداء الذي أتوقّعه من السيارة".

وأكمل: "دائمًا ما أقول أنّني متفائلٌ بشكلٍ حذر لأنّني أرى كيف طوّر سيموني ومجموعته السيارة على مدار العام الماضي، وكم عملوا عليها، ونتائج نفق الهواء والتحسينات التي حقّقوها كلّ حصّة. ذلك ما يجعلني متفائلًا بحذر".

وأردف: "لا أعلم إن كنّا سنتواجد في خطّ الوسط... أعتقد بأنّنا سنكون هناك، لكنّني لا أعلم ما يفعله الآخرون. لذا علينا الانتظار لفترة أطول".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ بما حدث العام الماضي في النهاية، لأنّنا مررنا بعامين صعبين، لكنّ ما أبقاني متحفّزًا هو ما قام به الشباب في 2021 في مكتب التصميم والمجموعة الانسيابيّة".