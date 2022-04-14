هاس ترفض طلب أورالكالي بإرجاع أموال الرعاية

على خلفيّة اجتياح روسي لأوكرانيا مطلع مارس الماضي، قرّر فريق هاس بشكلٍ أحادي إنهاء صفقة رعاية أورالكالي له بالنظر إلى روابط مالكها ديمتري مازيبين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أنهى الفريق عقد سائقه نيكيتا مازيبين والذي تمّ تعويضه بكيفن ماغنوسن.

وقالت أورالكالي حينها أنّها ستدرس الإجراءات القانونيّة حيال المسألة في ظلّ سعيها لاسترجاع أموال الرعاية التي دفعتها إلى هاس، وبالنظر إلى أنّ فريق هاس فسخ العقد قبل بداية أوّل سباق من موسم 2022، فإنّ هاس فشلت في الإيفاء بأيٍ من التزاماتها تجاه أورالكالي للعام الجديد.

وراسلت أورالكالي فريق هاس لاحقًا للمجادلة حيال حقّ الفريق بإنهاء العقد، إلى جانب المطالبة بمبلغ 13 مليون دولار التي دفعتها مسبقًا.

لكن اتّضح أنّ فريق هاس ردّ على الشركة بشكلٍ رسمي ورفض مزاعمها، وأصرّ الفريق فيها على حقّه بإنهاء الصفقة من خلال بندٍ في اتّفاق الشراكة ينصّ على أنّه على أورالكالي "عدم خدش، أو إهانة أو الحطّ من قيمة الصورة والسمعة العامتين لهاس".

لذا طالب الفريق كذلك بمبلغ 8.6 مليون دولار كتعويض على هذا الضرر، كما أوضح الفريق أنّه لن يُوفي ببندٍ في عقد أورالكالي الأصلي يقضي بمنحها إحدى سيارات مازيبين من موسم 2021، إلى أن تحصل على مبلغ الـ 8.6 مليون دولار.