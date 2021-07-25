هاس تخطط لحل مشكلة مقعد شوماخر لجولة المجر في الفورمولا واحد

كشف شوماخر الشهر الماضي أنه كان يجلس بشكل غير مستوٍ منذ بداية موسمه الأول في الفورمولا واحد مع هاس هذا العام.

لكنّ ذلك لم يكن بسبب مشكلة في المقعد، ولكن بسبب الشكل الجسدي لشوماخر الذي جعله يواجه مشكلة مشابهة خلال مسيرته في فئات الناشئين كذلك.

وقد سعى شوماخر إلى الحصول على نصيحة بشأن مشكلة المقعد من بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، بينما علمت هاس عن المشكلة في الأساس من خلال والدته، كورينا، خلال جولة بول ريكار.

من جهته، كشف غونتر شتاينر مدير الفريق في سيلفرستون الأسبوع الماضي بأن هنالك خططًا موضوعة لتصنيع مقعد جديد بحلول جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل في محاولة لمعالجة المشكلة.

فقال: "نأمُل بأن يكون المقعد الجديد مضبوطًا. لقد تحدثت في الواقع مع ميك عندما كنا في المصنع يوم الثلاثاء، وضحكنا سويًا على ذلك الأمر، كون قصة المقعد الملتوي تلك تضخمت أكثر من اللازم".

وأضاف: "سيكون المقعد جاهزًا بحلول جولة المجر بالتأكيد. إذا ما انتهينا منه يوم الاثنين، سيكون جاهزًا لجولة المجر. لكن حول ما إذا سيكون ملتويًا أم لا، فلا أعلم ذلك بعد. الخطة هي أن يكون لديه مقعد مستقيم في المجر".

هذا ومن أجل أن يحدث ذلك، فقد أوضح شوماخر بأن المقعد الجديد يجب أن يكون مختلفًا بالأساس عن الطبيعي من أجل أن يناسب طبيعة تموضعه.

فقال: "المقعد متماثل، جسدي لا، وقد استغرق الأمر مني أنا فقط فترة طويلة من أجل اكتشاف ذلك. ولكن من جديد، أعتقد بأن ما علينا فعله الآن هو صنع مقعد ملتوٍ، حتى أكون أنا في وسط السيارة".