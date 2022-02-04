هاس تتفهّم موقف الفرق الكبرى من السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

اختبرت الفورمولا واحد صيغة سباقات التصفيات القصيرة في ثلاث جولات في 2021.

وكان هناك عمل على خطط من قبل الفورمولا واحد لتوسيع تلك التجربة لتشمل ستّة سباقات في 2022 مع مراجعة بعض مكوّنات تلك الصيغة، مثل منح النقاط وتحديد هويّة صاحب قطب الانطلاق الأوّل في الجائزة الكبرى.

لكنّ اتّضح وجود طريق مسدود في ظلّ مقاومة من الفرق الكبرى التي أرادت توسيع سقف النفقات لتغطية أيّ ضررٍ قد يحدث خلال السباقات القصيرة.

وقال زاك براون مدير مكلارين أنّ دفع فريقٍ واحد لاعتماد زيادة بـ 5 ملايين دولار في سقف النفقات "سخيف" و"لا توجد أيّة حقائق منطقيّة وراءه".

وقد ينتج عن هذا الطريق المسدود التوصّل إلى حلٍ وسط عبر تقليص عدد تلك السباقات إلى ثلاثة مجدّدًا هذا العام، حيث من المنتظر أن تتواصل تلك المحادثات في الأسابيع المقبلة.

وقال شتاينر مدير الفريق اليوم الجمعة أنّه توقّع أن تنتهي المحادثات باقتصار السباقات القصيرة على ثلاثة أحداث هذا العام، حيث سيُوفّر الاجتماع المقبل للجنة الفورمولا واحد فرصة "لرؤية الوضع الحالي".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان محبطًا من موقف الفرق الكبرى حول السباقات القصيرة، قدّر شتاينر "محاولتها القيام بأفضل عملٍ ممكن" واستغلال نقاط قوّتها.

وقال شتاينر: "إن كان لديك المال، فإنّ ما تحتاجه هو سقف نفقات أكبر، وعندما لا تكون لديك أموال فإنّك ستُحاول الحصول على أموال أكثر".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّهم يقومون بعملهم فحسب. لا يُحبطني ذلك. لكنّني أعتقد بأنّ لدينا الحوكمة المناسبة للتعامل مع ذلك. ذلك ما عليك فعله".

وأردف: "علينا الضغط على الجانب الآخر أن لا يحدث هذا. لذا أعتقد بأنّهم يُحاول استغلال قوّتهم لتحريك شيء ما يُساعدهم على تحسين أدائهم، وهو قدرتهم على إنفاق المزيد من الأموال".

وأكمل: "تحتاج بعض الفرق للمزيد من المال، سقف النفقات ليس المشكل، بل الأموال هي المشكلة. أعتقد بأنّ أغلب الفرق تُواجه تلك المشكلة".

وواصل شرحه بالقول: "هناك حوكمة ستحلّ هذه المشكلة برأيي".

ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع المقبل في 14 فبراير، حيث تحتاج ثمانية من الفرق العشرة لدعم تغيير القوانين المتعلّقة بالسباقات القصيرة لتضمينها في القوانين.