فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

هاس تبرر اختيار رافاييل كامارا بدلًا من ريو هيراكاوا للمشاركة في جائزة البرازيل الكبرى

أوضح مدير الفريق أياو كوماتسو الأسباب وراء منح كامارا فرصة الظهور الأول في الفورمولا 1 بدلًا من الإبقاء على هيراكاوا للمشاركة للمرة الثانية.

أحمد مجدي

منشور: 07-11-2026

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أيوا كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس إن قراره بمنح رافاييل كامارا فرصة الظهور الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى، بدلًا من الإبقاء على ريو هيراكاوا خلف مقود السيارة، استند "بشكل كامل إلى الاحترافية".

وباستخدام هذا المصطلح تحديدًا، لا يقصد كوماتسو أن هيراكاوا يفتقر إلى الاحترافية، حتى في سياق تراجع مكانة إستيبان أوكون داخل الفريق، بل إنه ببساطة نظر إلى "ما يصب في مصلحة" الفريق.

وكانت هاس قد استغنت عن أوكون عقب خلاف داخل الفريق بعد التجارب الحرة يوم الجمعة في جائزة المكسيك الكبرى، ليعود السائق الاحتياطي هيراكاوا إلى مقعد القيادة اعتبارًا من التجارب الحرة الثالثة، بعدما شارك في الحصة الأولى بصفته سائقًا ناشئًا.

وكان السائق الياباني أبطأ من زميله أولي بيرمان بمعدل سبعة أعشار الثانية خلال السباق، لكنه تمكن من حصد نقطة واحدة بعدما حصل منافسوه على ثلاث عقوبات بعد نهاية السباق. وأبدى كوماتسو إعجابه بالتقدم الذي أحرزه مواطنه على مدار المنافسة.

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ويشارك هيراكاوا في مونزا هذا الأسبوع في الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات التحمل، ضمن طاقم سيارة تويوتا رقم 8 المتصدر للبطولة، حيث يملك فرصة حصد لقبه العالمي الثالث. ومع ذلك، ظل خيارًا متاحًا أمام هاس للمشاركة في إنترلاغوس، لكن كوماتسو اختار كامارا، المنضم إلى الفريق لموسم 2027، وكان لاختبارات السيارات السابقة التي تفوق خلالها السائق البرازيلي بوضوح على هيراكاوا في المنافسة على مقعد الموسم المقبل دور أساسي في هذا القرار.

وقال كوماتسو: "هناك دائمًا إيجابيات وسلبيات. لم يكن الأمر محسومًا لمجرد أننا تعاقدنا معه للموسم المقبل، وبالتالي علينا وضعه في السيارة في أقرب وقت ممكن. فهناك دائمًا مخاطرة".

وأضاف: "بالطبع، لا أعرف رافا منذ سنوات طويلة، لكن ما شاهدته منه في بورتيماو خلال اختبار المقارنة، وكيف تعامل مع نفسه واحتوى كل الضغوط، وكيف هيأ الأجواء التي سمحت له بالتركيز وتقديم الأداء، وكل ما أحاط بذلك، بعيدًا عن زمن اللفة الذي سجله، والذي كان مثيرًا للإعجاب، كان لافتًا للغاية بالنسبة إليّ، وأظهر نهجًا ناضجًا جدًا".

وأكمل: "وهذا منحني ثقة أكبر بأنه إذا خضنا هذه التجربة معًا، وكانت الرسالة واضحة والهدف واضحًا، فسنتمكن من التعامل مع الأمر. ولو كان شخصًا لا يفهم طبيعة البيئة الاحترافية اللازمة لتقديم الأداء، أو شخصًا يتأثر بشدة ببعض الأمور أو ينجرف وراء الحماس، فربما لم أكن لأتخذ هذا القرار".

وتابع: "ثم تحدثت مع رافا مساء الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء، وكل تلك المحادثات عززت قناعتي بقدرته على التصرف والتعامل مع كل شيء، وعزل نفسه عن الضجيج المحيط به، والتركيز وتبسيط الأمور دون تعقيدها أكثر من اللازم. وما شاهدته في بورتيماو كان مهمًا، إذ كانت ظروف الحلبة تتغير باستمرار، ما جعل المهمة صعبة للغاية".

ريو هيراكاوا ،هاس ولورا موللر

الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "وبالطبع، كان الضغط الواقع عليه هائلًا، أليس كذلك؟ فقد كان هناك مقعد في الفورمولا 1 على المحك. لكنه لم يركز على النتيجة، ولم يفكر بأنه بحاجة إلى تحقيق شيء معين من أجل الحصول على فرصة القيادة في الفورمولا 1. بل ركز حقًا على نقاط قوته، وهي إحساسه الطبيعي والمذهل بالسيارة، واستمع إلى هذا الإحساس وقاد وفقًا لظروف الحلبة، التي كانت تتغير بالفعل من لفة إلى أخرى".

واستطرد: "لكنه تعامل مع الجانب الذهني والضغط بهدوء تام، على الأقل من وجهة نظري، ولم يندفع وراء تحقيق شيء خارج عن سيطرته. بل ركز فقط على ما يستطيع تقديمه. وكان ذلك مثيرًا للإعجاب. وإذا تمكنا من الاعتماد على العقلية نفسها هنا، فأنا أؤمن بأننا قادرون على ذلك. ولهذا اخترته، وفي النهاية اتخذت هذا القرار".

وعندما سُئل عن القرارات التي اضطر إلى اتخاذها خلال الأيام السبعة الماضية، أوضح كوماتسو قائلًا: "في نهاية المطاف، وبكل صراحة، أنا مدير هذا الفريق، وكل قرار أتخذه يستند بالكامل إلى سؤال واحد: ما الذي يتعين عليّ فعله لمصلحة هذا الفريق، بصفتي مديره؟ وليس بصفتي أياو كوماتسو، فهذا الأمر لا يهم".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، يمنحني ذلك وضوحًا في الرؤية. كنت أعرف ما يتعين عليّ فعله في كل خطوة. وحتى هذا القرار بشأن السائق الذي سيجلس خلف مقود السيارة في البرازيل، قد تكون لديّ مشاعر أخرى من الناحية العاطفية، إن صح التعبير، لكن يتعين عليّ اتخاذ القرار بناءً على الاحترافية وحدها. وفي كل مرة أواجه فيها قرارًا صعبًا، أعود إلى هذا المبدأ، وعندها تصبح الأمور واضحة بالنسبة إليّ. بالطبع، الأمر ليس سهلًا، لكنني على الأقل أشعر بالارتياح تجاه نفسي، لأن كل قرار أتخذه، بما في ذلك هذا القرار بشأن السائق الذي سيقود السيارة هنا، والذي شرحته لريو بنفسي عبر الهاتف، هو قرار مهني بحت".

أما بشأن الجولات الثلاث الأخيرة من الموسم، في ظل استمرار رغبة الفورمولا 1 في إقامة سباقي قطر وأبوظبي رغم حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في إيران، فقال كوماتسو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

ومن المفترض أن يشارك كامارا، متصدر بطولة الفورمولا 2 حاليًا، في منافسات السلسلة خلال الجولتين المقامتين في الشرق الأوسط.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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