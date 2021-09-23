هاس تؤكّد بقاء شوماخر ومازيبين مع الفريق لموسم 2022

ترقّى كلّ من شوماخر ومازيبين من الفورمولا 2 إلى الفورمولا واحد مع هاس لموسم 2021، وكان من المتوقّع بشكل كبير بقاؤهما مع الفريق للعام المُقبل.

وضمن بيانٍ أصدره الفريق قُبيل جائزة موطن مازيبين في روسيا نهاية هذا الأسبوع، أكّدت هاس خوضها الموسم المُقبل من دون تغيير في تشكيلة سائقيها.

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وقال غونتر شتاينر مدير الفريق عن ذلك: "علمنا أننا نريد تشكيلة متواصلة خلف مقود السيارة لموسم 2022، وأنا سعيد بتأكيد بقاء ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين مع فريق هاس في الفورمولا واحد العام المُقبل".

وأضاف: "وفّر موسم 2021 فرصة التعلّم لكلا السائقين في الفورمولا واحد، حيث قاما بالكثير من ذلك كناشئين هذا العام".

وتابع: "لقد كان موسمًا صعبًا بالتأكيد مع الحزمة التي لدينا، لكنّهما كان في ذات الوقت على قدر التحدّي وعملا عن قرب مع الفريق من أجل تعلّم عملياتنا والتأقلم مع عالم الفورمولا واحد وكل ما يجلبه ذلك داخليًا وخارجيًا".

وأكمل: "الآن وبينما نتطلع إلى موسم 2022، فإنّنا واثقون أن بمقدورنا التقدم إلى الأمام كفريق وأن نمنح ميك ونيكيتا حزمة تسابق تنافسية للقيام بخطوتهما التالية في البطولة".