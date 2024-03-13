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فورمولا 1

هاس: بيرمان يستحق فرصة في الفورمولا واحد لكن مقعد 2025 غير مضمون

قال أياو كوماتسو مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أن أداء أوليفر بيرمان المتألق في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى يثبت أنه يستحق مقعداً في البطولة، لكنه قلل من التكهنات التي ربطته بمقعد مع هاس.

خلدون يونس
خلدون يونس
أوليفر بيرمان، فيراري ونيكو هلكنبرغ، هاس

أوليفر بيرمان، فيراري ونيكو هلكنبرغ، هاس

أندي هون/ صور لات

قاد بيرمان بديلاً عن كارلوس ساينز بدءاً من حصة التجارب الحرة الثالثة في جولة السعودية، وذلك بعد أن خضع الإسباني لجراحة استئصال الزائدة الدودية.

ورغم أنه لم يحظَ إلا بساعة واحدة فقط على حلبة عالية السرعة مثل جدة، لكن صاحب الـ 18 عاماً سرعان ما تأقلم مع الوتيرة المطلوبة، وكاد أن يتأهل للقسم الثالث من التصفيات كذلك.

وفي السباق، انطلق من المركز 11 ونافس كلاً من يوكي تسونودا ونيكو هلكنبرغ لينهي سابعاً، مع وتيرة قوية ثابتة أثارت الإعجاب.

وكان بيرمان قد شارك للمرة الأولى في إحدى جولات البطولة، العام الماضي، حين أكمل حصة تجارب حرة أولى في المكسيك وأبوظبي مع فريق هاس.

وهذا ما أدى لحصوله على مقعد السائق الاحتياطي لدى كل من فيراري وهاس لموسم 2024 الجاري.

وحين سُئِل حول تقييم أداء بيرمان في جدة، قال كوماتسو: "مذهل".

وأكمل: "هذه ليست أسهل حلبة للمشاركة عليها بدءاً من التجارب الحرة الثالثة. أنا مسرور جداً، جداً من أجله لقد كان مثيراً للإعجاب".

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وأشار كواتسو أن بيرمان يمتلك مقعداً كسائق احتياطي طوال موسم 2025 مع الفريق، لكنه شدد على أن ذلك ليس ضماناً على انضمامه ليقود كسائق سباقات مع هاس.

في السعودية، قدم كيفن ماغنوسن سائق هاس دفاعاً قوياً ليساعد زميله نيكو هلكنبرغ على اقتناص النقطة الأخيرة.

وهذا ما دفع كوماتسو للتصريح بأنه "من غير العادل" الكلام مع بيرمان حول مستقبل ليقود مع الفريق، خاصة وأنه مسرور من تشكيلة سائقيه الحالية.

فقال: "إنه يستحق فرصة الموسم المقبل. لكن، قام كيفن بعمل رائع اليوم. وقدم نيكو كذلك أداء قوياً. ما الذي بوسعي قوله؟ هل بوسعي القول أن بيرمان سيقود معنا الموسم المقبل؟".

وأكمل: "بناء على أداء اليوم، فإن تشكيلتنا هي نيكو وكيفن".

وسيسافر بيرمان إلى ملبورن الأسبوع المقبل لاستئناف موسمه في الفورمولا 2 بعد التغيب عن جولة جدة، وسيكون متوافراً كذلك للقيادة مكان ساينز في حال لم يتعافَ بشكل كامل من الجراحة.

Watch: F1 2024 Saudi Arabian GP Review – The Red Bull Machine Powers On

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