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هاس: بداية موسم 2020 ستحدد مصير الفريق في الفورمولا واحد

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هاس: بداية موسم 2020 ستحدد مصير الفريق في الفورمولا واحد
03-03-2020

كشف جين هاس أن بداية فريقه في موسم 2020 للفورمولا واحد ستحدد إن كان سيلتزم بالبقاء في الفئة الملكة لما بعد العام الحالي.

لطالما صرّح الأمريكي بأن الحافز الوحيد الذي يبقيه ضمن الفورمولا واحد هو إمكانية المنافسة، حيث عبر عن قلقه حيال التكاليف الهائلة التي تواجهها الفريق الصغيرة مع قوانين 2021 الجديدة.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح هاس أنه يقيم الاستثمارات المطلوبة للبقاء ضمن الفورمولا واحد.

فقال: "أنا سأنتظر وأرى كيف سينطلق هذا الموسم".

وأكمل: "في حال بدأنا بقوة ربما تكون هناك إمكانية للبقاء. لكن في حال واجهنا موسماً سيئاً آخر، حينها لن تكون فرص البقاء جيدة".

وتابع: "لقد شاركنا في خمس سنوات. وذلك هو الاختبار بالفعل، أن نشارك في خمسة مواسم ونرى كيف تسير الأمور ومن ثم نقيّم الوضع ونقرر البقاء أو الرحيل".

واستكمل: "أنا لا أقول أننا لن نعود. لقد قيمنا المسألة، في الحقيقة فإن المشاركة لخمس سنوات إضافية ستكون التزاماً كبيراً".

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بالمقابل، يرى هاس أن مشاركة الفريق في الفورمولا واحد والتي بدأت في 2015، كانت جيدة على صعيد الأعمال، لكنه أبدى قلقه حيال تأثير قوانين 2021 الجديدة.

فقال: "لقد منحتنا المشاركة في الفورمولا واحد شعبية كبيرة في السوق الأوروبية وكذلك الكثير من الأسواق الآسيوية".

وأكمل: "لقد جلبنا الكثير من الزبائن إلى السباقات. وسار كل شيء بشكل جيد. لكن مع القوانين الجديدة في 2021، فإن السؤال الكبير يتمحور حول كمّ الإنفاق الذي نواجهه".

وتابع: "هناك تغييرات كبيرة في الفورمولا واحد، وعلينا حقاً أن نسأل أنفسنا إن كانت المشاركة تستحق كل هذا فقط لتجربة التغييرات؟ أعلم أن الجميع يعتقد بأنها تغييرات جيدة، لكنها مكلفة جداً!".

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من جهة أخرى، وبالرغم من سقف الميزانيات الذي سيتم تطبيقه، لا يرى هاس بأنه سيعمل على خفض النفقات.

حيث أجاب حين سُئِل إن كانت العوائد المالية الرياضية تستحق ذلك الاستثمار المالي الكبير: "إنها بالتأكيد لا تستحق".

وأكمل: "نموذج الأعمال لا يدعم الفرق الصغيرة. كما يعلم الجميع حيال الطريقة التي يتم بها توزيع العوائد، فإن 70 بالمئة منها تذهب إلى فرق الصدارة، و30 بالمئة تذهب إلى الفرق السبعة الأخرى. وذلك ليس نظاماً جيداً".

وأكمل: "من الواضح أن كل فريق يمتلك طبيعته الخاصة. بعضها تعتبر المشاركة في الفورمولا واحد ميزتها الأساسية، فيراري تفعل ذلك منذ 60 عاماً".

وتابع: "لكن العوائد التي تأتيهم تعوض الـ 175 مليون دولاراً التي تشكل سقف الميزانيات، أما العديد من الفرق الصغيرة تعمل بربع ذلك المبلغ. لذا كيف يمكنك إدارة فريق سباقات بهذا المبلغ الضئيل".

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وتعقيباً على معركة فرق الوسط المشتعلة، يعي هاس أن فريقه يواجه منافسة صعبة، لكنه ما زال واثقاً من إمكانية تقديم أداء جيد.

فقال: "سيارتنا بالتأكيد ليست الأسرع. نحن ضمن فرق الوسط، منذ عدة سنوات، كانت سيارات الوسط متباعدة بفوارق قد تصل إلى خمس ثوانٍ".

وأكمل: "لكنها هذا الموسم تقلصت إلى ثانيتين، ربما أقل. أعتقد أن الأمر الجيد أننا لسنا أبطأ من فيراري كثيراً، لكن فيراري لم تكن الأفضل على الدوام كذلك".

واختتم: "إنه تحدّ حقيقي. وتلك رياضة صعبة. مكلفة جداً. تستهلك الوقت والكثير من الجهد لخوض المنافسات. كما أنها ليست مفيدة حقاً للفرق ما عدا الفرق الأربعة الأولى".

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تصوير: صور موتورسبورت

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