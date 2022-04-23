هاس: بابُنا مفتوح أمام فحوصات "فيا" وسط مخاوف مشاركة الخبرات بين الفرق

بعدما أخفقت هاس في تسجيل أيّة نقاط الموسم الماضي، عاد الفريق بقوة مع بداية هذا الموسم لينافس ضمن مجموعة الوسط ويتمكن من تسجيل أفضل نتائجه بحلول سائقه كيفن ماغنوسن بالمركز الخامس في البحرين.

لكن تحوّل أداء هاس بهذه الطريقة لم يمر مرور الكرام مع بعض من منافساتها، بما فيهم مكلارين التي ألقت الضوء على العلاقات بين ما يدعى فرق المجموعتين "أيه و بي" في الفورمولا واحد.

ومنذ انضمامها إلى الفورمولا واحد في 2016، لطالما عملت هاس بنموذج يعتمد على شراء أكبر عدد ممكن من الأجزاء للفرق الزبائن من فيراري التي تزودها كذلك بوحدات الطاقة.

وفي ظل أن "فيا" راضية تمامًا عن تلك الشراكة بين هاس وفيراري والتزامها بالقوانين، لكنّ كل من أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس قد عبّر عن اعتقاده بالحاجة لمراجعة القوانين المحيطة بمثل هذه الشراكات.

ولم يتم التقدم بأية شكوى رسمية إلى "فيا" بشأن تلك المسألة، ولم يتم كذلك إجراء أي تحقيق رسمي، في ظل وصف شتاينر مدير فريق هاس لتعليقات منافسيه بأنها "مجرد تعبير علني عن المخاوف والاستياء".

كما أوضح بأن باب هاس مفتوح أمام "فيا" للقيام بالفحوصات التي تريدها، كما كشف بأنه تمت زيارة فريقه يوم الأربعاء بشكل غير رسمي من "فيا"، والتي تقوم بمثل هذا الأمر من وقت لآخر عندما يتم إبراز بعض المخاوف.

فقال: "فيا تراقبنا بشكل جيد، تراقب ما نقوم به. كانوا في مكاتبنا بالأمس من جديد، وأنا أدعوهم كذلك الآن: بوسعهم المجيء مرة في الأسبوع، مرة يوميًا، وقتما يريدون".

وأضاف: "ليس لدينا ما نخفيه. نعمل وفق القوانين، لذلك لا أعلم ما إذا كان هنالك تحقيق دائر أو إذا ما استجابوا للأشخاص الذين طرحوا أسئلة، لا أعلم عن ذلك".

وتابع: "لكنّك تعتاد على مثل هذه الأمور بعد فترة. أفضّل التعامل مع ذلك على أن يُقال لي بأننا نقوم بأمر خاطئ، وذلك كوننا نقوم بعمل جيّد".