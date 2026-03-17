فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

هاس المفاجأة الأكبر في بداية موسم 2026 للفورمولا 1: هزمنا ريد بُل عن جدارة

يبدو أن مدير فريق هاس أياو كومـاتسو معجب بالوتيرة التنافسية التي أظهرها سائقه أوليفر بيرمان في الصين، ويعتقد أن هاس كان رابع أسرع فريق من حيث السرعة في شنغهاي بناءً على الأداء الصرف.

رونالد فوردينغ
منشور:
أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

بعد إنهاء السباق الافتتاحي لموسم الفورمولا 1 في أستراليا في المركز السابع، سجل فريق هاس نتيجة قوية أخرى في وقت مبكر من الموسم في شنغهاي. 

وتمكن أوليفر بيرمان من الوصول إلى القسم الثالث من التصفيات يوم السبت، رغم أنه اضطر في النهاية للاكتفاء بالمركز العاشر على شبكة الانطلاق.

لكن يوم الأحد، كان هناك ما هو أكثر من ذلك. ففي الوقت الذي واجه فيه اثنان من الفرق الأربعة الكبرى التقليدية - مكلارين وريد بُل - مشاكل، نجح فريق هاس في تحقيق المفاجأة. وتقدم بيرمان إلى المركز الخامس، ليصبح الأفضل بين بقية الفرق خلف مرسيدس وفيراري.

وقال أياو كومـاتسو لموقع أوتوسبورت في مقابلة حصرية بعد السباق:

"إنه أمر لا يُصدق. كنت دائماً أقول إنه يجب علينا التركيز على الأساسيات وأن نستخرج أقصى ما يمكن من كل شيء. في الجزء المبكر من الموسم، ستشكل الموثوقية مشكلة، لذلك علينا فقط أن نكون هناك".

وأضاف: "لا يمكننا هزيمة الفرق الأربعة الكبرى أو الثلاثة الكبرى الآن. حسناً، لقد هزمنا ريد بُل عن جدارة اليوم، لذلك كنا الفريق الرابع من حيث السرعة اليوم، وهذا أمر لا يُصدق. مكلارين لم تكن محظوظة.. لم يتمكنوا من إنهاء السباق. نحن كنا جاهزين للاستفادة، لذلك استخرجنا كل شيء. أنا سعيد جداً".

أيوا كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ربما كانت المرحلة الأكثر دلالة في السباق عندما أمضى ماكس فيرستابن عدة لفات عالقاً خلف بيرمان بفارق يقارب 2.5 ثانية. وذلك ما كشف الكثير عن المشاكل التي كان يواجهها ريد بُل في الصين - بما في ذلك تآكل الإطارات - لكنه أظهر أيضاً مدى قوة الوتيرة التنافسية لفريق هاس بشكل مفاجئ.

وقال كومـاتسو: "عندما نظرت إلى التجارب الحرة الأولى، لم يكن ريد بُل يبدو مذهلاً. لكن بناءً على السباق القصير، لم أكن متأكداً مما إذا كنا نمتلك الوتيرة لمنافسة ريد بُل فعلاً أم لا. لكن هكذا هو السباق القصير، أليس كذلك؟ إنه قصير جداً. لكن مهما كان الأمر، كانت لدينا وتيرة جيدة [يوم الأحد] وتمكن سائقونا من إدارتها بشكل جيد جداً".

 

أداء أفضل حتى من المتوقع بعد الاختبارات الشتوية

إلى حد ما، يبدو أداء هاس متماشياً مع المؤشرات الإيجابية التي ظهرت خلال الاختبارات الشتوية. فبعد أسبوعين من التجارب في البحرين، أشار العديد خلف كواليس البطولة إلى هاس وألبين كأول فريقين يتصدران وسط الترتيب، رغم أن ريسينغ بولز وآودي تمكنا من الاقتراب بشكل مفاجئ في ملبورن.

لكن في شنغهاي، كان لدى هاس وألبين أفضلية على بقية فرق الوسط، مع فارق يقارب 20 ثانية عن ليام لاوسون، الذي قدم أيضاً أداءً قوياً بشكل مفاجئ.

وقال كومـاتسو: "بصراحة، هذا يبدو أفضل حتى مما كان عليه في البحرين. بعد الخروج من اختبارات البحرين، لم أكن أعتقد أننا قادرون على منافسة ريد بُل على الإطلاق، كما أن ألبين بدت سريعة جداً".

إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

وأضاف: "مرة أخرى، أثبت (بيير) غاسلي أنهم سريعون، لكننا هزمناهم عن جدارة. من الرائع كيف يعمل مثل هذا الفريق. كل تنفيذ قمنا به كان جيداً جداً جداً، باستثناء التوقف في منطقة الصيانة لـ إستيبان".

ومن دون تلك اللحظة بالنسبة للسائق الفرنسي، يعتقد كومـاتسو أن فريق هاس كان يمكن أن يحقق حتى نتيجتين ضمن النقاط، رغم أن الفريق الأمريكي لا يزال قادراً على النظر إلى بداية قوية جداً للموسم برصيد سبع عشرة نقطة من أول عطلتي سباق.

وبعد أول جولتين، يحتل الفريق الأصغر على شبكة الانطلاق المركز الرابع في بطولة الصانعين - متقدماً على ريد بُل!

