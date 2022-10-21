هاس: الراعي الرئيسي الجديد سيسمح للفريق ببلوغ سقف النفقات
يرى غونتر شتاينر أن فريقه هاس سيتمكن من العمل على مستوى سقف النفقات في الفورمولا واحد بدءًا من 2023 بفضل راعيه الرئيسي الجديد.
أعلنت هاس يوم أمس الخميس قُبيل جائزة الولايات المتحدة الكبرى دخولها في شراكة مع شركة الدفع الأمريكية موني جرام، والتي ستصبح الراعي الرئيسي للفريق بدءًا من العام المُقبل.
وتأتي الصفقة الممتدة لعدة أعوام بمثابة دفعة مالية كبيرة لفريق هاس الذي فسخ تعاقده مع الراعي الرئيسي السابق "أورالكالي" في فبراير الماضي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولطالما كانت هاس من بين أصغر الفرق في البطولة منذ دخولها عالم الفئة الملكة في 2016، حيث تعمل الآن تحت سقف النفقات الحالي عند 140 مليون دولار لكل موسم.
لكن شتاينر مدير الفريق إوضح بأن الشراكة مع موني جرام ستوفّر الفرصة الآن لكي يبلغ الفريق سقف النفقات ويُنفق على نفس مستوى الفرق الأخرى.
فقال: "مع هذه الصفقة سيكون بمقدورنا بلوغ سقف النفقات، ومن ثم سيكون الجميع على نفس المستوى من الإنفاق".
وأضاف: "بالطبع سيكون بوسع الفرق الكبيرة الإنفاق أكثر خارج بنود سقف النفقات".
وتابع: "دومًا ما أقول أنه مع سقف النفقات، وعلى المدى المتوسط إلى البعيد، لن تكون هنالك مشكلة في المنافسة على منصات التتويج. وهذا ما نريد بلوغه".
وأكمل: "أعتقد أننا مع هذه الصفقة نحرز تلك الخطوة التي ستمكننا بعد بضعة أعوام من المنافسة على منصات التتويج. لا أعد بذلك للعام المُقبل، وذلك كوننا نعود من عامين كانا سيئين للغاية بالنسبة لنا، لكننا تعافينا بشكل جيد للغاية وسنواصل التحسن".
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