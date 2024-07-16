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نيوي يهدئ التكهنات المشتعلة حول مستقبله في الفورمولا 1

لا شك بأن التكهنات تصاعدت بشكل كبير للغاية في الآونة الأخيرة حول الفريق الذي سينضم إليه أدريان نيوي بعد إعلان مغادرته صفوف ريد بُل في الربع الأول من 2025.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

الصورة من قبل: صور لات

أتت تصريحات أدريان نيوي الأخيرة لتهدئ الأوضاع حول الوجهة التي سينتقل إليها بعد ريد بُل، مع ازدياد وتيرة التكهنات والتقارير التي تقربه من فريق وتبعده عن آخر في ظل تعدد الخيارات أمام أسطورة التصميم، ومن أبرزها: فيراري، أستون مارتن، مكلارين وويليامز.

وقد أوضح نيوي أنه لن يتعجّل في اتخاذ أي قراري بشأن مستقبله في الفورمولا 1، وذلك بعد تكهنات مبدئية بأنه سينتقل إلى فيراري لتتضافر قواه مع قدوم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، فيما أشارت تقارير أخرى إلى اقترابه من التوقيع مع أستون مارتن التي قدمت له عرضًا مغريًا ولا تتدخر أي شيء من أجل مشروعها في البطولة.

لكن رغم كل هذا، لا يبدو بأن صاحب الـ 65 عامًا في عجلة من أمره لحسم خطوته التالية، حيث صرّح لمجلة سانداي تايمز قائلًا: "لم أتفاجأ عند أظهرت فرق أخرى اهتمامًا بضمي بعد إعلان رحيلي. لكنني لن أتخذ قرارًا سريعًا حيال مستقبلي. أنا بحاجة لاستراحة من أجل التفكير وبلوغ قرار حول ما إذا أريد استكمال مسيرتي في الفورمولا 1 أم لا، كما أنني لا أريد أن أخاطر بالإخفاق".

وأضاف: "لا أعلم ما سيحدث في المستقبل، لكنني عوضًا عن أجوب العالم في الجوائز الكبرى خلال هذا الصيف، سيكون بمقدوري رؤية عائلتي".

وتابع: "بعد عقود عملت فيها في الفورمولا 1، أصبحت معتادًا على الضغط المتواصل، حيث أنك إذا لا تفوز، تسعى لفهم سبب ذلك، ولو تحقق الفوز، ترغب بالاستمرار على ذات النحو. وهذا قاس جدًا، لكن رياضة السيارات تسري في دمي".

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