نيوي يملك حريّة الانضمام إلى الفرق المنافسة في 2025

أعلنت ريد بُل صباح اليوم الأربعاء عن أنّ نيوي سيُغادر الحظيرة النمساويّة مطلع العام المقبل بعد أن قرّر عدم المواصلة مع الفريق.

وسيُواصل البريطاني العمل مع الفريق حتّى بداية عام 2025، وسيشمل ذلك بالأساس إكماله لمشروع سيارة "آر.بي17" الخارقة"، وسيحضر في الأثناء بعض السباقات المعيّنة مع الفريق، بما فيها جائزة ميامي الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

لكن يُتفهّم في ذات الوقت بأنّه لن يلعب بعد الآن أيّ دورٍ فاعل في التطويرات التقنيّة للفريق، ولن يكون جزءًا من الاجتماعات المستقبليّة حول تطوّر السيارة.

وفي حين أنّ نيوي كان يرتبط بعقدٍ ينتهي بنهاية عام 2025، ولديه بند إضافي لعدم المنافسة قد يضعه بعيدًا عن المنافسة لـ 12 شهرًا إضافيًا، فإنّ ممثليه القانونيين توصّلوا إلى اتّفاقٍ مع ريد بُل لفضّ الشراكة في موعدٍ أبكر.

وأعلنت ريد بُل أنّ عقد نيوي ينتهي في الرُبع الأوّل من العام المقبل، حيث يُتفهّم بأنّه سيكون نظريًا حرًا للانضمام إلى أيّ فريقٍ منافسٍ بدءًا من مارس.

ولا يخفى على أحدٍ أنّ الفرق المنافسة مهتمّة بضمّ البريطاني، حيث يُعرف أنّ فريقا أستون مارتن وفيراري تقدّما بعرضين مغريين لتأمين خدماته.

ويُتفهّم بأنّ نيوي استبعد أيّ اهتمام بالانضمام إلى أستون مارتن، لكنّ فيراري تبقى خيارًا، حيث أشارت بعض الأطراف إلى أنّ فريدريك فاسور مدير الفريق التقى به بشكلٍ خاص أمسٍ الثلاثاء لمحاولة ضمان تقدّم الأمور.

وفي حين أنّه لم يتمّ التوصّل إلى صفقة نهائيّة بعد، فإنّ المفاوضات تتواصل في ظلّ دفع فاسور بشكلٍ شخصي لإقناع نيوي بالانضمام إليه بالتزامن مع قدوم لويس هاميلتون إلى الفريق العام المقبل.

ولا يُعدّ موعد توافر خدمات نيوي مثاليًا على صعيد التحضير لانطلاق دورة القوانين الجديدة لموسم 2026، كون أغلب المفاهيم التصميميّة تكون جاهزة حينها.

لكنّ انضمامه سيبقى مبكّرًا بما فيه الكفاية للشعور بتأثيره وتحديد معالم البطولة على الأرجح عند دخول الحقبة الجديدة.

وقال مدير فريق لم يرد الإفصاح عن هويّته: "ستكون كارثة لا يُمكن تخفيفها بالنسبة لريد بُل إن غادر أدريان مبكّرًا للانضمام إلى فريقٍ منافس".

وأضاف: "سيبدو كريستيان كأحمق. مثلما فعل ويتمارش في مكلارين عندما منح براون مفاتيح مرسيدس، وهو ما أطلق أعوام سيطرتها في الفورمولا 1".