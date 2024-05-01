جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

نيوي يملك حريّة الانضمام إلى الفرق المنافسة في 2025

جاءت مغادرة أدريان نيوي لفريق ريد بُل لتمنحه حريّة الانضمام إلى أيٍّ من الفرق المنافسة في الفورمولا 1، وذلك بالرغم من التحذيرات من أنّ تلك ستكون "كارثة لا يُمكن تخفيفها" بالنسبة للفريق.

تم التحديث:
أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

أعلنت ريد بُل صباح اليوم الأربعاء عن أنّ نيوي سيُغادر الحظيرة النمساويّة مطلع العام المقبل بعد أن قرّر عدم المواصلة مع الفريق.

وسيُواصل البريطاني العمل مع الفريق حتّى بداية عام 2025، وسيشمل ذلك بالأساس إكماله لمشروع سيارة "آر.بي17" الخارقة"، وسيحضر في الأثناء بعض السباقات المعيّنة مع الفريق، بما فيها جائزة ميامي الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

 لكن يُتفهّم في ذات الوقت بأنّه لن يلعب بعد الآن أيّ دورٍ فاعل في التطويرات التقنيّة للفريق، ولن يكون جزءًا من الاجتماعات المستقبليّة حول تطوّر السيارة.

وفي حين أنّ نيوي كان يرتبط بعقدٍ ينتهي بنهاية عام 2025، ولديه بند إضافي لعدم المنافسة قد يضعه بعيدًا عن المنافسة لـ 12 شهرًا إضافيًا، فإنّ ممثليه القانونيين توصّلوا إلى اتّفاقٍ مع ريد بُل لفضّ الشراكة في موعدٍ أبكر.

اقرأ أيضاً:

وأعلنت ريد بُل أنّ عقد نيوي ينتهي في الرُبع الأوّل من العام المقبل، حيث يُتفهّم بأنّه سيكون نظريًا حرًا للانضمام إلى أيّ فريقٍ منافسٍ بدءًا من مارس.

ولا يخفى على أحدٍ أنّ الفرق المنافسة مهتمّة بضمّ البريطاني، حيث يُعرف أنّ فريقا أستون مارتن وفيراري تقدّما بعرضين مغريين لتأمين خدماته.

ويُتفهّم بأنّ نيوي استبعد أيّ اهتمام بالانضمام إلى أستون مارتن، لكنّ فيراري تبقى خيارًا، حيث أشارت بعض الأطراف إلى أنّ فريدريك فاسور مدير الفريق التقى به بشكلٍ خاص أمسٍ الثلاثاء لمحاولة ضمان تقدّم الأمور.

وفي حين أنّه لم يتمّ التوصّل إلى صفقة نهائيّة بعد، فإنّ المفاوضات تتواصل في ظلّ دفع فاسور بشكلٍ شخصي لإقناع نيوي بالانضمام إليه بالتزامن مع قدوم لويس هاميلتون إلى الفريق العام المقبل.

ولا يُعدّ موعد توافر خدمات نيوي مثاليًا على صعيد التحضير لانطلاق دورة القوانين الجديدة لموسم 2026، كون أغلب المفاهيم التصميميّة تكون جاهزة حينها.

لكنّ انضمامه سيبقى مبكّرًا بما فيه الكفاية للشعور بتأثيره وتحديد معالم البطولة على الأرجح عند دخول الحقبة الجديدة.

وقال مدير فريق لم يرد الإفصاح عن هويّته: "ستكون كارثة لا يُمكن تخفيفها بالنسبة لريد بُل إن غادر أدريان مبكّرًا للانضمام إلى فريقٍ منافس".

وأضاف: "سيبدو كريستيان كأحمق. مثلما فعل ويتمارش في مكلارين عندما منح براون مفاتيح مرسيدس، وهو ما أطلق أعوام سيطرتها في الفورمولا 1".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق فيراري تكشف عن كسوتها الفريدة لجولة ميامي
المقال التالي كسوة لونية جديدة "CHAMELEON" لسيارة آربي في ميامي

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هلكنبرغ: سيدل كان "القوّة الدافعة" في صفقتي مع آودي
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

F1 فورمولا 1
عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
سانشيز ينضمّ إلى ألبين كمديرٍ تقني بعد مغادرته لمكلارين
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

MGP موتو جي بي
تجارب خيريز الرسميّة
ماركيز: التعلّم من بانيايا نجم دوكاتي في الموتو جي بي "مصدر سرور لي"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط