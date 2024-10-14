نيوي يكشف عن سر تفضيله العمل على طاولة الرسم حتى الآن
أدريان نيوي هو أحد أكثر المهندسين نجاحًا وخبرة في عالم الفورمولا 1، والذي كشف عن سبب تمسكه بالطريقة التقليدية للتصميم على طاولة الرسم رغم التقدم التفني الهائل.
أدريان نيوي، ريد بُل
الصورة من قبل: صور لات
سينضم نيوي - الذي يعتبر من أنجح المصممين في تاريخ الفورمولا 1- إلى صفوف أستون مارتن لموسم 2025 بعد مغادرته أروقة ريد بُل بعد سنوات طويلة من النجاحات.
من بين أكثر الجوانب التي تميز مسيرة نيوي المهنية هو التزامه المستمر بالطرق التقليدية، خاصةً العمل على طاولة الرسم، حيث أوضح البريطاني المخضرم سبب استمراره في هذه الطريقة بالقول: "هذه هي لغتي الأم".
كما شرح نيوي أن طاولة الرسم كانت الأداة الأساسية في فترة دراسته لهندسة الطيران في أواخر السبعينيات، حيث لم تكن البرامج الرقمية شائعة حتى التسعينيات.
فقال: "قبل أن تصبح البرامج الرقمية عملية، كان كل شيء يتم على طاولة الرسم، وبالتالي أصبحت طاولة الرسم بمثابة لغتي الأم".
وعلى الرغم من اعترافه بمزايا التكنولوجيا الحديثة، يرى نيوي أن العمل على طاولة الرسم يمنحه حرية إبداعية أكبر.
وهو ما أوضحه بقوله: "يمكنني دائمًا استخدام الممحاة وتعديل أي شيء على طاولة الرسم، في حين أن الرجوع في التصميم الرقمي قد يستغرق وقتًا أطول".
من جهته، أكد مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن مقاربة نيوي التقليدية تمثّل قيمة كبيرة للفريق.
حيث قال: "نيوي ليس فقط خبيرًا في الجوانب الانسيابية، ولكنه أيضًا مهندس ذو رؤية شاملة، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في هذا العالم".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل
هورنر عن رحيل نيوي: مانشستر يونايتد لم يتوقف عن الفوز عندما غادر رونالدو
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل
روزبرغ: "أستون مارتن قد تصبح باريس سان جيرمان الفورمولا 1"
ألونسو قد يؤجل اعتزاله بعد وصول نيوي إلى أستون مارتن
نيوي قلق بشأن قوانين 2026: "قد يتراجع مستوى المتعة للمشاهدين"
أحدث الأخبار
المعارك الثلاث القيّمة المتبقية لموسم 2024
بينوتو: "ما زلت أشعر بالسعادة عندما أرى فيراري تفوز"
هيلموت ماركو: "نعلم أن نوريس لديه نقاط ضعف ذهنية وفيرستابن سيكون البطل"
شتاينر: جميع المدراء باستثناء وولف، هورنر وفاسور "ينتظرون التعليمات"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات