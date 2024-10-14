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نيوي يكشف عن سر تفضيله العمل على طاولة الرسم حتى الآن

أدريان نيوي هو أحد أكثر المهندسين نجاحًا وخبرة في عالم الفورمولا 1، والذي كشف عن سبب تمسكه بالطريقة التقليدية للتصميم على طاولة الرسم رغم التقدم التفني الهائل.

أدريان نيوي، ريد بُل

أدريان نيوي، ريد بُل

الصورة من قبل: صور لات

سينضم نيوي - الذي يعتبر من أنجح المصممين في تاريخ الفورمولا 1- إلى صفوف أستون مارتن لموسم 2025 بعد مغادرته أروقة ريد بُل بعد سنوات طويلة من النجاحات.

من بين أكثر الجوانب التي تميز مسيرة نيوي المهنية هو التزامه المستمر بالطرق التقليدية، خاصةً العمل على طاولة الرسم، حيث أوضح البريطاني المخضرم سبب استمراره في هذه الطريقة بالقول: "هذه هي لغتي الأم".

كما شرح نيوي أن طاولة الرسم كانت الأداة الأساسية في فترة دراسته لهندسة الطيران في أواخر السبعينيات، حيث لم تكن البرامج الرقمية شائعة حتى التسعينيات.

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فقال: "قبل أن تصبح البرامج الرقمية عملية، كان كل شيء يتم على طاولة الرسم، وبالتالي أصبحت طاولة الرسم بمثابة لغتي الأم".

وعلى الرغم من اعترافه بمزايا التكنولوجيا الحديثة، يرى نيوي أن العمل على طاولة الرسم يمنحه حرية إبداعية أكبر.

وهو ما أوضحه بقوله: "يمكنني دائمًا استخدام الممحاة وتعديل أي شيء على طاولة الرسم، في حين أن الرجوع في التصميم الرقمي قد يستغرق وقتًا أطول".

من جهته، أكد مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن مقاربة نيوي التقليدية تمثّل قيمة كبيرة للفريق.

حيث قال: "نيوي ليس فقط خبيرًا في الجوانب الانسيابية، ولكنه أيضًا مهندس ذو رؤية شاملة، مما يجعله ذا قيمة كبيرة في هذا العالم".

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