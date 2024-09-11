نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

كشف أدريان نيوي المصمم والشريك المساهم الجديد لدى أستون مارتن بأنه قرر مغادرة صفوف ريد بُل خلال جائزة اليابان الكبرى في أبريل/نيسان الماضي.

أعلنت أستون مارتن بالأمس انضمام نيوي رسميًا إلى صفوفها كمدير تقني تنفيذي ضمن صفقة طويلة الأمد.

ويخوض عبقري التصميم رحلة جديدة بعد 18 عامًا ناجحة أمضاها مع ريد بُل تصل إلى محطتها الختامية في مارس/أذار من العام المُقبل.

وقد أوضح نيوي – الذي فاز بـ 6 ألقاب سائقين و7 ألقاب صانعين مع ريد بُل – بأن سباق سوزوكا مثّل نقطة التحول بالنسبة له، حيث سرعان ما تواصل معه لوارنس سترول مالك أستون مارتن مباشرة بعد اتخاذ قراره بالرحيل.

مع ذلك، أصرّ نيوي على أنه لم يكن قد حسم قراره في البداية حول ما إذا سيتمر بالأساس في الفورمولا 1.

حيث قال: "اتخذت قرار مغادرة ريد بُل خلال نهاية الأسبوع في سوزوكا في أبريل".

وأضاف: "لكن حينها، لم تكن لدي أدنى فكرة عما سيحدث بعد ذلك. لم أعلم بالفعل ماذا سيحدث لاحقًا، إذ كنت أنتظر للحظة أصفي فيها ذهني وآخذ استراحة للتفكير".

وتابع: "كنت ربما أستحم في مكان ما عندما أتت شرارة القرار في عقلي وقلت: نعم، تلك هي الوجهة التي يجب أن أسلكها. كما لعبت زوجتي ماندي دورًا كبيرًا في تلك العملية، حيث تناقشنا سويًا وقررنا ما يجب أن نفعله".