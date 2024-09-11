جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

اتخذ نيوي قرار الرحيل عن ريد بُل ليستقر بعد أشهر من التكهنات على الانضمام إلى أستون مارتن.

أدريان نيوي وفرناندو ألونسو، لانس سترول ولورانس سترول، أستون مارتن

أدريان نيوي وفرناندو ألونسو، لانس سترول ولورانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كشف أدريان نيوي المصمم والشريك المساهم الجديد لدى أستون مارتن بأنه قرر مغادرة صفوف ريد بُل خلال جائزة اليابان الكبرى في أبريل/نيسان الماضي.

أعلنت أستون مارتن بالأمس انضمام نيوي رسميًا إلى صفوفها كمدير تقني تنفيذي ضمن صفقة طويلة الأمد.

ويخوض عبقري التصميم رحلة جديدة بعد 18 عامًا ناجحة أمضاها مع ريد بُل تصل إلى محطتها الختامية في مارس/أذار من العام المُقبل.

وقد أوضح نيوي – الذي فاز بـ 6 ألقاب سائقين و7 ألقاب صانعين مع ريد بُل – بأن سباق سوزوكا مثّل نقطة التحول بالنسبة له، حيث سرعان ما تواصل معه لوارنس سترول مالك أستون مارتن مباشرة بعد اتخاذ قراره بالرحيل.

اقرأ أيضاً:

مع ذلك، أصرّ نيوي على أنه لم يكن قد حسم قراره في البداية حول ما إذا سيتمر بالأساس في الفورمولا 1.

حيث قال: "اتخذت قرار مغادرة ريد بُل خلال نهاية الأسبوع في سوزوكا في أبريل".

وأضاف: "لكن حينها، لم تكن لدي أدنى فكرة عما سيحدث بعد ذلك. لم أعلم بالفعل ماذا سيحدث لاحقًا، إذ كنت أنتظر للحظة أصفي فيها ذهني وآخذ استراحة للتفكير".

وتابع: "كنت ربما أستحم في مكان ما عندما أتت شرارة القرار في عقلي وقلت: نعم، تلك هي الوجهة التي يجب أن أسلكها. كما لعبت زوجتي ماندي دورًا كبيرًا في تلك العملية، حيث تناقشنا سويًا وقررنا ما يجب أن نفعله".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق استعدادات بيرمان لأول نهاية أسبوع كاملة يخوضها في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

More from
أدريان نيوي
ماركو: تراجع ريد بُل لا علاقة له بمغادرة نيوي

ماركو: تراجع ريد بُل لا علاقة له بمغادرة نيوي

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ماركو: تراجع ريد بُل لا علاقة له بمغادرة نيوي
المنظمة التقنية في ريد بُل "لم تتغير" بعد رحيل نيوي

المنظمة التقنية في ريد بُل "لم تتغير" بعد رحيل نيوي

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
المنظمة التقنية في ريد بُل "لم تتغير" بعد رحيل نيوي
أليغرسواري: ألونسو قد يصبح بطلًا للعالم مرة أخرى مع قدوم نيوي إلى أستون مارتن

أليغرسواري: ألونسو قد يصبح بطلًا للعالم مرة أخرى مع قدوم نيوي إلى أستون مارتن

فورمولا 1
أليغرسواري: ألونسو قد يصبح بطلًا للعالم مرة أخرى مع قدوم نيوي إلى أستون مارتن
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
نيوي: الصحافة تُلبس فيرستابن ثوب الشر مثلما فعلت مع فيتيل

نيوي: الصحافة تُلبس فيرستابن ثوب الشر مثلما فعلت مع فيتيل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نيوي: الصحافة تُلبس فيرستابن ثوب الشر مثلما فعلت مع فيتيل
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط