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نيوي يكشف توقعاته إزاء مستويات المنافسة قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026

تكلم آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل حيال توقعاته لمستويات المنافسة قبل 2026، وهو الموسم الذي سيبدأ فيه تطبيق قوانين المحركات الجديدة.

أدريان نيوي

محتوى ريد بُل

رغم أن ريد بُل ما زالت الفريق الأقوى دون منازع حتى الآن في حقبة المؤثرات الأرضية، لكن نيوي واثق تماماً أن مستويات المنافسة والفرق ستتقارب بشكل كبير، وأن الفريق حامل اللقب سيواجه صعوبات كبيرة في الإبقاء على أفضليته.

ولا يرى نيوي سبباً يمنع المنافسين من تحقيق قفزات كبيرة للأمام ضمن القوانين الحالية، قبل أن تتباعد المستويات مجدداً مع البدء في حقبة المحركات الجديدة.

كما أوضح بأن ما يجري حالياً ليس مختلفاً عن الحقب السابقة في تاريخ البطولة، حيث يبدأ أحد الفرق بأفضلية معينة ومن ثم تتلاشى هذه الأفضلية تدريجياً مع تحسّن المنافسين.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح المصمم الأسطوري أن التاريخ يُشير إلى إمكانية حدوث معارك قريبة قبل انتهاء الحقبة الحالية، قبل أن تبدأ الحقبة الجديدة.

فقال: "يُشير الناس إلى أننا نهيمن حالياً. فريق واحد يهيمن على المنافسات حتى الآن خلال هذه الحقبة".

وأكمل: "لكن ذلك قابل للتغيير بالطبع. وبكل تأكيد ستتقارب المستويات. من يعلم ما قد يحصل الموسم المقبل؟ قد يتفوق علينا أحد المنافسين بسهولة".

وتابع: "لو نظرنا إلى التاريخ، حينها سنجد أنه وفي كل مرة تتغير القوانين، فإن أحد الفرق بالغالب يقوم بعمل أفضل من البقية. من ثم تبدأ حقبة من الهيمنة".

وأردف: "حصل ذلك مع مرسيدس، وذلك مع بداية حقبة المحركات الجينة سداسية الأسطوانات. ومن ثم حصل ذلك معنا نحن في الحقبة الحالية حين تغيرت القوانين".

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واسترسل: "لكن المستويات بدأت بالتقارب. سأتعجب إن لم يحصل ذلك، أعتقد أن المستويات ستصبح متقاربة أكثر وقريبة منّا هذا الموسم، وبشكل أكبر مما كان عليه الحال الموسم الماضي".

واستكمل: "لا شكّ بأن المستويات ستكون متقاربة أكثر من أي وقت مضى الموسم المقبل. بالتالي، مع تقارب الجميع، سيحصل الجمهور على ما يريده".

واستطرد: "لكن، فرص ابتعاد المستويات مجدداً عن بعضها البعض، كبيرة جداً (في الحقبة المقبلة)".

يشار إلى أن مدراء البطولة يعملون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لقوانين 2026، والتي تتضمن قطعاً انسيابية متحركة (نشطة) للمساعدة في تحسين مستويات الأداء الناتجة عن وحدات الطاقة الجديدة.

أدريان نيوي، ريد بُل

أدريان نيوي، ريد بُل

الصورة من قبل: ريد بُل

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