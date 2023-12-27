نيوي يُفصح عن خططه حيال مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد
تكلم آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل حول مستقبله مع فريقه الحالي ريد بُل في الفورمولا واحد.
نيوي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 65 مؤخراً، يعتبر جزءاً أساسياً من نجاحات ريد بُل التي أدت إلى تحقيق البطولات، منذ وصوله إلى الفريق في 2006.
وسرعان ما صنع اسماً لنفسه في الفورمولا واحد، مع أول منصب كمدير تقني لدى ليتون هاوس قبل الانتقال إلى ويليامز ومن ثمّ مكلارين، وقام بتصميم سيارات فازت بما مجموعه 6 بطولات مصنّعين و6 للسائقين.
وقام كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، بجلبه من مكلارين، ليقوم بالعمل على سيارة ريد بُل الشهيرة بتصميم الناشر المزدوج بين موسمي 2010 و2013 والتي هيمنت على تلك الحقبة، ومن ثم العمل على السيارة التي فازت بكل شيء حتى الآن ضمن حقبة المؤثرات الأرضية بدءاً من 2022.
لكن وبينما لم يعد نيوي يتدخل بسير العمل اليومي كما كان الحال سابقاً، وذلك لإفساح المجال أمام عمله في مشاريع أخرى، لكنه يعتبر رغم ذلك حجراً أساسياً في آلية ريد بُل، ويبدو أن المصمم الأسطوري لا يريد ترك صفوف الفريق في المستقبل، بعد أن وقع عقداً جديداً بداية هذا العام.
حيث ردّ حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ما زال يستمتع بتواجده مع ريد بُل: "بكل تأكيد".
وأكمل: "عند الانضمام إلى ويليامز ومكلارين، كانا فريقين رائعين فازا بالكثير من السباقات والبطولات قبل وصولي، بالتالي لم تكن هناك ضرورة لإكمال الكثير من العمل على البنية التحتية، وكان الهدف هو تحسين الجانب التقني".
وأضاف: "لكن ذلك لم يكن الحال مع ريد بُل، وحينها كانت تعتبر خطوة خطرة من الناحية المهنية، لكنني أردتُ الانخراط مجدداً كي أصبح جزءاً من عملية تطوير الفريق منذ البداية".
وأردف: "بالتالي، كنت متواجداً منذ البداية مع كريستيان وهيلموت (ماركو)، بعد أن قمنا بتطوير الفريق، لماذا أريد تركه لاحقاً؟".
بالمقابل، كشف نيوي أن موسم 2014، حين كانت مرسيدس قوة ضاربة في حقبة المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية، ولم تكن ريد بُل تمتلك حينها محركاً منافساً من رينو، كان المرحلة الوحيدة التي فكر فيها بترك الفريق.
فقال: "الفترة الوحيدة التي كنتُ قريباً من ترك الفريق، هي 2014، وكان ذلك لأسباب مختلفة تماماً. وبشكل مبسط، حينها، لم تكن وحدة الطاقة لدينا تقدم أداء كافياً، ومثل هذه الأمور تحصل بالطبع".
وأردف: "حينها، لم يكن يبدو أن هناك رغبة من المصنّع بتقديم مستوى أداء مرتفع - ليس من العاملين في المصنع، بل من أعلى مستويات الإدارة، لم يرغبوا بضخّ الاستثمارات اللازمة".
واختتم: "كان وضعاً محبطاً حينها، كي تفوز باللقب تحتاج لثلاثة عوامل: السائق، الهيكل والمحرك - إن كان هناك نقص في أي منها، فلن تفوز".
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
وولف يعلّق على تأثير فيرستابن في شعبية الفورمولا واحد
وولف يعلّق على تأثير فيرستابن في شعبية الفورمولا واحد وولف يعلّق على تأثير فيرستابن في شعبية الفورمولا واحد
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها
ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها ريد تفصح عن تفاصيل سيارتها لموسم 2024 المقبل وسط التوقعات بنسخ المنافسين لتصميمها
براون يعبّر عن قلقه الكبير من شراكة ريد بُل وألفا تاوري
براون يعبّر عن قلقه الكبير من شراكة ريد بُل وألفا تاوري براون يعبّر عن قلقه الكبير من شراكة ريد بُل وألفا تاوري
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات معرض صور: سيارات آدريان نيوي الفائزة بالبطولات
نيوي يُفصح عن خططه حيال مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد
نيوي يُفصح عن خططه حيال مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد نيوي يُفصح عن خططه حيال مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد
فيرستابن ينتقي أفضل وأسوأ سباقاته في موسم 2023 للفورمولا واحد
فيرستابن ينتقي أفضل وأسوأ سباقاته في موسم 2023 للفورمولا واحد فيرستابن ينتقي أفضل وأسوأ سباقاته في موسم 2023 للفورمولا واحد
ريد بُل تتكلم حول فرص بيريز لعقد جديد في موسم 2025 للفورمولا واحد
ريد بُل تتكلم حول فرص بيريز لعقد جديد في موسم 2025 للفورمولا واحد ريد بُل تتكلم حول فرص بيريز لعقد جديد في موسم 2025 للفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.