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نيوي يُفصح عن خططه حيال مستقبله مع ريد بُل في الفورمولا واحد

تكلم آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل حول مستقبله مع فريقه الحالي ريد بُل في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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أدريان نيوي كبير القسم التقني لدى ريد بُل وكريستيان هورنر المدير الرياضي ودايفيد كولتارد

نيوي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 65 مؤخراً، يعتبر جزءاً أساسياً من نجاحات ريد بُل التي أدت إلى تحقيق البطولات، منذ وصوله إلى الفريق في 2006.

وسرعان ما صنع اسماً لنفسه في الفورمولا واحد، مع أول منصب كمدير تقني لدى ليتون هاوس قبل الانتقال إلى ويليامز ومن ثمّ مكلارين، وقام بتصميم سيارات فازت بما مجموعه 6 بطولات مصنّعين و6 للسائقين.

وقام كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل، بجلبه من مكلارين، ليقوم بالعمل على سيارة ريد بُل الشهيرة بتصميم الناشر المزدوج بين موسمي 2010 و2013 والتي هيمنت على تلك الحقبة، ومن ثم العمل على السيارة التي فازت بكل شيء حتى الآن ضمن حقبة المؤثرات الأرضية بدءاً من 2022.

لكن وبينما لم يعد نيوي يتدخل بسير العمل اليومي كما كان الحال سابقاً، وذلك لإفساح المجال أمام عمله في مشاريع أخرى، لكنه يعتبر رغم ذلك حجراً أساسياً في آلية ريد بُل، ويبدو أن المصمم الأسطوري لا يريد ترك صفوف الفريق في المستقبل، بعد أن وقع عقداً جديداً بداية هذا العام.

حيث ردّ حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ما زال يستمتع بتواجده مع ريد بُل: "بكل تأكيد".

وأكمل: "عند الانضمام إلى ويليامز ومكلارين، كانا فريقين رائعين فازا بالكثير من السباقات والبطولات قبل وصولي، بالتالي لم تكن هناك ضرورة لإكمال الكثير من العمل على البنية التحتية، وكان الهدف هو تحسين الجانب التقني".

وأضاف: "لكن ذلك لم يكن الحال مع ريد بُل، وحينها كانت تعتبر خطوة خطرة من الناحية المهنية، لكنني أردتُ الانخراط مجدداً كي أصبح جزءاً من عملية تطوير الفريق منذ البداية".

وأردف: "بالتالي، كنت متواجداً منذ البداية مع كريستيان وهيلموت (ماركو)، بعد أن قمنا بتطوير الفريق، لماذا أريد تركه لاحقاً؟".

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بالمقابل، كشف نيوي أن موسم 2014، حين كانت مرسيدس قوة ضاربة في حقبة المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية، ولم تكن ريد بُل تمتلك حينها محركاً منافساً من رينو، كان المرحلة الوحيدة التي فكر فيها بترك الفريق.

فقال: "الفترة الوحيدة التي كنتُ قريباً من ترك الفريق، هي 2014، وكان ذلك لأسباب مختلفة تماماً. وبشكل مبسط، حينها، لم تكن وحدة الطاقة لدينا تقدم أداء كافياً، ومثل هذه الأمور تحصل بالطبع".

وأردف: "حينها، لم يكن يبدو أن هناك رغبة من المصنّع بتقديم مستوى أداء مرتفع - ليس من العاملين في المصنع، بل من أعلى مستويات الإدارة، لم يرغبوا بضخّ الاستثمارات اللازمة".

واختتم: "كان وضعاً محبطاً حينها، كي تفوز باللقب تحتاج لثلاثة عوامل: السائق، الهيكل والمحرك - إن كان هناك نقص في أي منها، فلن تفوز".

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