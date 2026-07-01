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نيوي يعترف: السيارة تعاني من زيادة في الوزن وقد بالغت في المخاطرة على صعيد الانسيابية

تواصل أستون مارتن معاناتها في موسم 2026، إذ تحتل المركز قبل الأخير في بطولة الصانعين، ولا تتفوق سوى على كاديلاك، بعدما ساعدت النقطة التي أحرزها فرناندو ألونسو في موناكو الفريق على الابتعاد عن ذيل الترتيب.

منشور:
أدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

أدريان نيوي، رئيس القسم التقني بفريق أستون مارتن

الصورة من قبل: أستون مارتن

وكان أدريان نيوي قد أشار في بداية الموسم، خلال جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن، إلى أن وحدة طاقة هوندا لم تكن بالمستوى التنافسي المطلوب، محملًا المحرك جزءًا من المسؤولية. لكن بيانات القياس عن بُعد أظهرت أيضًا أن السيارة تعاني من تأخر على مستوى الهيكل والانسيابية مقارنة بالمنافسين.

وتحدث نيوي عن المشكلات التي واجهها أول مشروع له مع أستون مارتن، قائلًا: "على صعيد الهيكل، نحن بالتأكيد أعلى من الحد الأدنى المسموح به للوزن. ويعود جزء من ذلك إلى دمج وحدة الطاقة ومشكلات الاهتزاز التي كان علينا حلها بالتعاون مع هوندا".

وأضاف: "لكننا أيضًا لم نقم بعمل جيد بما يكفي في خفض الوزن. فعندما تصمم السيارة بسرعة، يكون الوزن أول جانب يتأثر لأنك لا تملك الوقت الكافي لتحسين كل شيء بأدق التفاصيل".

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هذا واعترف المهندس البريطاني المخضرم أيضًا بأنه اتخذ نهجًا جريئًا أكثر من اللازم فيما يتعلق بالجوانب الانسيابية.

فقال: "اخترنا توجهًا طموحًا للغاية على الصعيد الانسيابي، وكان ذلك إلى حد كبير بتوجيهي. وبسبب ضيق الوقت، لم تكن لدينا رفاهية دراسة المفاهيم المختلفة بالتفصيل".

واختتم: "الاتجاه الذي اخترناه لم يكن خاطئًا من الأساس، لكنه تسبب في بعض الصعوبات التي لم تكن في الحسبان".

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