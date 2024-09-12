نيوي يردّ على التكهنات التي ربطت رحيله بتراجع أداء ريد بُل
رد عبقري التصميم آدريان نيوي على التكهنات التي ربطت خروجه من الفريق بتراجع مستوى السيارة.
آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل مع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تم تأكيد انضمام نيوي إلى فريق أستون مارتن بعد أشهر من التكهنات حيال مستقبله بعد خروجه من فريق ريد بُل.
وكانت العلامة النمساوية قد خسرت أفضليتها لناحية أداء السيارة والتي كانت واضحة مع بداية موسم 2024 الجاري.
لكن ماكس فيرستابن وكريستيان هورنر مدير الفريق، أكدا عدة مرات أن رحيل نيوي لا علاقة له بتراجع أداء السيارة.
بل أشارا بالمقابل إلى ضرورة القيام بالعمل المطلوب لإعادة الفريق إلى موقعه التنافسي.
حيث تكلم نيوي حول تلك التكهنات في برنامج "Autocar" الإذاعي عبر الإنترنت، وأكد أنه سمع تلك التكهنات التي ربطت بين خروجه وتراجع تأدية السيارة.
فقال: "بصراحة، لأسباب شخصية، فإنني لا أقرأ ما ينشره الإعلام، ولا أعلّق عليه".
وأكمل: "لأنني لم أكن ضمن عملية تطوير السيارة منذ شهر أبريل. ليست لديّ أية فكرة عن سبب تراجع تنافسية الفريق، ولستُ الشخص المسؤول عن ذلك".
وأردف: "أنا ضمن نصف-استراحة إلزامية غريبة بعض الشيء حالياً، لأن آخر مرة علمتُ فيها على سيارة فورمولا واحد كانت نهاية شهر أبريل".
وأضاف: "منذ ذلك الحين كنت بعيداً عن الفورمولا واحد، ومركزاً على سيارة آر.بي17 الخارقة".
واختتم: "سأواصل العمل عليها حتى بداية شهر مارس، ومنذ اليوم الثاني من ذلك الشهر سأغيّر مركزي".
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