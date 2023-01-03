نيوي يتوقع "موسمًا صعبًا" لريد بُل في مواجهة فيراري ومرسيدس في 2023

أحرزت ريد بُل أول لقب ثنائي منذ 2013 في الموسم الماضي مع اقتناص ماكس فيرستابن لقب السائقين قبل 4 سباقات من النهاية، بينما حسم الفريق لقب الصانعين في الجولة التالية في الولايات المتحدة.

وهيمن فيرستابن على الموسم عبر فوزه بـ 15 سباقًا، بينما سجلت ريد بُل رقمًا قياسيًا جديد لعدد النقاط التي أحرزها فريق في موسم واحد.

وتستعد العلامة النمساوية للدفاع عن لقبيها هذا العام، حيث يتعين على الفريق التعامل مع القيود الإضافية على الاختبارات الانسيابية بعد عقوبة خرقه لسقف النفقات في 2021.

"التقليل في وقت اختبارات نفق الهواء يعني أننا سنقيّم أجزاء مختلفة أقل، وكذلك أفكارًا أقل" قال نيوي.

وأضاف: "إذا ما تعاملنا بذكاء ووضعنا دومًا الأشياء الصحيحة على النموذج، عندها لن تصنع تلك القيود فارقًا كبيرًا".

وتابع: "فيراري لن ترتاح كذلك، سيعملون على تقوية مكامن الضعف لديهم بعد أن واجهوا بضعة مشاكل في جانب الموثوقية وكذلك أخطاء من جانب خط الحظائر، لذلك سيعودون".

وأكمل: "وهنالك بالطبع مرسيدس، والتي بدأت الموسم بسيارة بعيدة تمامًا عن الوتيرة، وعملوا على تطويرها إلى حد أنهم حققوا الفوز بسباق في النهاية".

واختتم: "نعلم أنهم سيعودون، وعليه سنكون على موعد مع موسم صعب بالتأكيد".