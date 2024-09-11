نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته
تكلم آدريان نيوي عبقري التصميم، عن اهتمام فيراري والفرق الأخرى في الفورمولا واحد، بالحصول على خدماته.
آدريان نيوي، آستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
كان نيوي محور اهتمام عدة فرق في البطولة، بعد إعلان خروجه من صفوف ريد بُل ليضع حداً لمسيرة امتدت 18 عاماً مع العلامة النمساوية.
لكن أستون مارتن كانت الفريق الذي نجح بضمّ أسطورة التصميم، بعقد مالي ضخم للغاية، حيث سيصبح مالك أسهم ضمن الفريق وشريكاً ومديراً تقنياً.
وحقق لورانس سترول، مالك الفريق، كامل رغبات نيوي ما سهّل خطوة انتقاله إلى أستون مارتن.
ورغم أن فيراري كانت أحد أكبر المرشحين، لكن نيوي قرر في النهاية الانتقال إلى فريق سيلفرستون، وسيعمل إلى جانب فرناندو ألونسو نتيجة لذلك.
حيث تكلم حول الاهتمام الذي تلقاه من فيراري والفرق الأخرى: "يملؤني الفخر أن أكون مركز اهتمام عدد من الفرق".
وأكمل: "خضت محادثات مع البعض، وليس الكلّ".
وأردف: "في نهاية المطاف، كان خيار الانضمام إلى أستون مارتن جيداً وواضحاً جداً".
من جهته، تكلم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري حول نيوي، حيث قال: "كانت هناك بعض المفاوضات، لكن أفكاره كانت مختلفة عما توقعته".
وأضاف: "ربما يوماً ما سنجد أرضية مشتركة".
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