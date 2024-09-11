جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نيوي يتكلم حول اهتمام فيراري والفرق الأخرى بخدماته

تكلم آدريان نيوي عبقري التصميم، عن اهتمام فيراري والفرق الأخرى في الفورمولا واحد، بالحصول على خدماته.

تم التحديث:
آدريان نيوي، آستون مارتن

آدريان نيوي، آستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كان نيوي محور اهتمام عدة فرق في البطولة، بعد إعلان خروجه من صفوف ريد بُل ليضع حداً لمسيرة امتدت 18 عاماً مع العلامة النمساوية.

لكن أستون مارتن كانت الفريق الذي نجح بضمّ أسطورة التصميم، بعقد مالي ضخم للغاية، حيث سيصبح مالك أسهم ضمن الفريق وشريكاً ومديراً تقنياً.

وحقق لورانس سترول، مالك الفريق، كامل رغبات نيوي ما سهّل خطوة انتقاله إلى أستون مارتن.

ورغم أن فيراري كانت أحد أكبر المرشحين، لكن نيوي قرر في النهاية الانتقال إلى فريق سيلفرستون، وسيعمل إلى جانب فرناندو ألونسو نتيجة لذلك. 

اقرأ أيضاً:

حيث تكلم حول الاهتمام الذي تلقاه من فيراري والفرق الأخرى: "يملؤني الفخر أن أكون مركز اهتمام عدد من الفرق".

وأكمل: "خضت محادثات مع البعض، وليس الكلّ".

وأردف: "في نهاية المطاف، كان خيار الانضمام إلى أستون مارتن جيداً وواضحاً جداً".

من جهته، تكلم فريدريك فاسور مدير فريق فيراري حول نيوي، حيث قال: "كانت هناك بعض المفاوضات، لكن أفكاره كانت مختلفة عما توقعته".

وأضاف: "ربما يوماً ما سنجد أرضية مشتركة".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هوندا وألبين ارتكبتا خرقًا إجرائيًا لسقف النفقات في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد
ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي

ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي
أستون مارتن تستلم نفق الهواء الجديد لتعزيز مشروعها الطموح في الفورمولا 1

أستون مارتن تستلم نفق الهواء الجديد لتعزيز مشروعها الطموح في الفورمولا 1

فورمولا 1
أستون مارتن تستلم نفق الهواء الجديد لتعزيز مشروعها الطموح في الفورمولا 1

أحدث الأخبار

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط