نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد

لعب نيوي دوراً محورياً في تصميم سياراتها التي منحت سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن ما مجموعه 7 ألقاب عالمية ضمن بطولة السائقين و6 ألقاب ضمن بطولة المصنعين.

خرجت أخبار هذا الانتقال القريب بعد تقرير من قبل Auto Motor und Sport، ومنذ ذلك الحين تم التأكيد لموقعنا "موتورسبورت.كوم" من قبل مصادر مطلعة، صحة هذه الأخبار.

ورغم أنه وقع مؤخراً عقداً جديداً مع ريد بُل العام الماضي، لكن مستقبل نيوي مع ريد بُل كان موضع تكهنات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة.

وما زالت ريد بُل تخوض صراع قوى داخلياً ما بين القسم التايلاندي - الذي يدعم كريستيان هورنر مدير الفريق وما بين القسم النمساوي الذي يدعم هيلموت ماركو مستشار الفريق.

وظهرت المشاكل في الفريق مع بداية موسم 2024 الحالي عقب شكوى تقدمت بها موظفة ضد هورنر إزاء تصرفات غير لائقة قام بها.

ويبدو أن نيوي مستاء من الوضع الحالي لفريق ريد بُل والدراما المتواصلة حول هورنر، ما أدى إلى قرار صادم بإعلام إدارة الفريق أنه قرر الرحيل.

آدريان نيوي، كبير قسم التصميم لدى ريد بُل وكريستيان هورنر مدير الفريق الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وتمثل هذه الأخبار ضربة موجعة جداً لفريق ريد بُل الذي يسير حالياً على طريق تحقيق لقب عالمي آخر مع ماكس فيرستابن.

وما زال فيرستابن يمتلك عقداً مع الفريق حتى نهاية 2028، لكنه أشار بوضوح في الأسابيع الماضية أن مستقبله يعتمد بشكل كبير على بقاء "أعمدة" النجاح الحالية في أماكنها.

ومن المعلوم أن الهولندي يمتلك بند فك ارتباط في عقده يسمح له بترك الفريق مبكراً، لكن من غير المعلوم إن كان نيوي يمتلك أمراً كهذا.

وما تزال خطوة نيوي التالية غير معروفة بعد، وكما نشر موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً أن لورانس سترول مالك فريق أستون مارتن قدم له عرضاً مالياً هائلاً بهدف ضمه، وذلك على هامش جولة السعودية.

كما أن نيوي عبّر سابقاً عن إعجابه بفريق فيراري خاصة وأن محاولاتٍ سابقة لم تفلح بضمه.

ويبدو أن شروط خوض نيوي في الاستراحة الإلزامية بعد خروجه من ريد بُل، ستخضع لمزيد من النقاشات مع الفريق.

يشار إلى أن نيوي عمل سابقاً مع ويليامز حيث ساعد دايمون هيل على الفوز بلقب 1996. من ثم انتقل إلى مكلارين وحقق النجاحات مع ميكا هاكينن موسمي 1998 و1999.

وبقي مع فريق ووكينغ قبل أن تقنعه ريد بُل بالانضمام إلى صفوفها ومشروعها الجريء بدءاً من 2006.