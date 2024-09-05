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نيوي يتجه للعمل مع أستون مارتن بدءاً من شهر مارس

سيبدأ آدريان نيوي العمل مع فريق أستون مارتن بدءاً من شهر مارس/آذار المقبل، وفقاً لتقرير حصري من شبكة "سكاي".

أدريان نيوي، مصمم ريد بُل

أدريان نيوي، مصمم ريد بُل

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بات من شبه المعروف أن نيوي قد وقّع مع أستون مارتن مع توقعات بصدور الإعلان الرسمي قريباً الأسبوع المقبل.

وأعلنت أستون مارتن عبر دعوة للصحفيين عن صدور "إعلان هام" يوم الثلاثاء 10 سبتمبر. ومن المرجح للغاية أن يكون هذا الإعلان حول نيوي.

لكن بدأت بعض التفاصيل حول عقد نيوي، بالظهور.

ووفقاً لتقرير "سكاي سبورتس"، فإن نيوي سيحصل على 26 مليون دولار أمريكي في الموسم الواحد مع أستون مارتن.

ما يعني أنه سيحصل على أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لأربعة مواسم.

وسيبدأ نيوي العمل مع فريقه الجديد شهر مارس من عام 2025، بالتالي ستظهر نتائج عمله في سيارة 2026.

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