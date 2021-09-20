نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

بعد أن كان من المنتظر اعتماد حزمة القوانين الجديدة في هذا العام، جاءت جائحة كورونا لتفرض الكثير من المصاعب الماليّة التي دفعت البطولة والفرق لاتّخاذ قرار تأجيل اعتمادها حتّى موسم 2022.

وستُبصر السيارات الجديدة النور خلال الأشهر الأولى من العام المقبل وسيتطلّع الجميع لرؤيتها خاصة في ظلّ اختلاف فلسفتها الجوهريّ عن السيارات الحاليّة.

إذ جاءت القوانين بهدف تحسين قدرة السيارات على التواجد خلف بعضها البعض بشكلٍ متقاربٍ أكثر، وبالتالي تعزيز فرص التجاوز، إلى جانب تقليص الفجوات بين الفرق.

وتُواجه الفرق تحديًا كبيرًا بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة، لكنّها ستحصل في ذات الوقت على فرصة ذهبيّة لتحقيق نقلة نوعيّة والتفطّن لتصاميم لم تنتبه لها الأخرى.

وقال نيوي حيال ذلك: "سأقول بأنّ هذا هو التغيير الأكبر في القوانين منذ حظر السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة في نهاية 1982".

وأضاف: "هذه ثورة حقًا. الجزء الوحيد الذي سيبقى على حاله في السيارة هو وحدة الطاقة، بقيّة المكوّنات مختلفة".

وفي ظلّ التجميد الجزئي للتطوير في الشتاء الماضي، ومع ضخامة حجم العمل المنتظر على سيارات 2022 فقد تعيّن على كلّ فريق الإقدام على تضحيات وموازنات بين السيارتَين، وبالنظر إلى منافسة ريد بُل على لقب 2021 فقد اختارت مواصلة تطوير سيارتها الحاليّة، كلّ ذلك تحت مظلّة سقف النفقات الحالي.

وقال نيوي في هذا الصدد: "يفرض هذا عبءًا هائلًا على الفريق على صعيد التنقّلات. كما أنّ هناك ضغطًا على المصنع على صعيد استهلاك المكوّنات. كما أنّنا واجهنا الكثير من المصاريف الإضافيّة بسبب الحوادث".

وأضاف: "على صعيد التطوير فإنّ عدد الجوائز الكبرى ليس بذلك التأثير. يبقى التغيير الضخم في القوانين هو العامل المؤثّر الأكبر".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فإنّ علينا الموازنة بين مواصلة تطوير السيارة الحاليّة لأنّنا ننافس على اللقب، لكن لا يجب علينا التركيز على هذا العام ونسيان ما هو قادم".

وأردف: "سنبذل كلّ ما في وسعنا للتعامل مع المشروعين في ذات الوقت والبقاء تحت سقف النفقات، ومثلما يعلم الجميع فقد اضطررنا لتسريح بعض الموظّفين في بعض الجوانب".