تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج التالي / مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي
فورمولا 1 أخبار عاجلة

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

يعتقد البريطاني أدريان نيوي المدير التقنيّ لفريق ريد بُل أنّ الفورمولا واحد ستعرف العام المقبل التغيير الأكبر في قوانينها منذ 40 عامًا.

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

بعد أن كان من المنتظر اعتماد حزمة القوانين الجديدة في هذا العام، جاءت جائحة كورونا لتفرض الكثير من المصاعب الماليّة التي دفعت البطولة والفرق لاتّخاذ قرار تأجيل اعتمادها حتّى موسم 2022.

وستُبصر السيارات الجديدة النور خلال الأشهر الأولى من العام المقبل وسيتطلّع الجميع لرؤيتها خاصة في ظلّ اختلاف فلسفتها الجوهريّ عن السيارات الحاليّة.

إذ جاءت القوانين بهدف تحسين قدرة السيارات على التواجد خلف بعضها البعض بشكلٍ متقاربٍ أكثر، وبالتالي تعزيز فرص التجاوز، إلى جانب تقليص الفجوات بين الفرق.

وتُواجه الفرق تحديًا كبيرًا بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة، لكنّها ستحصل في ذات الوقت على فرصة ذهبيّة لتحقيق نقلة نوعيّة والتفطّن لتصاميم لم تنتبه لها الأخرى.

وقال نيوي حيال ذلك: "سأقول بأنّ هذا هو التغيير الأكبر في القوانين منذ حظر السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة في نهاية 1982".

وأضاف: "هذه ثورة حقًا. الجزء الوحيد الذي سيبقى على حاله في السيارة هو وحدة الطاقة، بقيّة المكوّنات مختلفة".

وفي ظلّ التجميد الجزئي للتطوير في الشتاء الماضي، ومع ضخامة حجم العمل المنتظر على سيارات 2022 فقد تعيّن على كلّ فريق الإقدام على تضحيات وموازنات بين السيارتَين، وبالنظر إلى منافسة ريد بُل على لقب 2021 فقد اختارت مواصلة تطوير سيارتها الحاليّة، كلّ ذلك تحت مظلّة سقف النفقات الحالي.

وقال نيوي في هذا الصدد: "يفرض هذا عبءًا هائلًا على الفريق على صعيد التنقّلات. كما أنّ هناك ضغطًا على المصنع على صعيد استهلاك المكوّنات. كما أنّنا واجهنا الكثير من المصاريف الإضافيّة بسبب الحوادث".

وأضاف: "على صعيد التطوير فإنّ عدد الجوائز الكبرى ليس بذلك التأثير. يبقى التغيير الضخم في القوانين هو العامل المؤثّر الأكبر".

وأكمل: "فضلًا عن ذلك فإنّ علينا الموازنة بين مواصلة تطوير السيارة الحاليّة لأنّنا ننافس على اللقب، لكن لا يجب علينا التركيز على هذا العام ونسيان ما هو قادم".

وأردف: "سنبذل كلّ ما في وسعنا للتعامل مع المشروعين في ذات الوقت والبقاء تحت سقف النفقات، ومثلما يعلم الجميع فقد اضطررنا لتسريح بعض الموظّفين في بعض الجوانب".

المشاركات
التعليقات
ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

المقال السابق

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

المقال التالي

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

56 دقيقة
2
فورمولا 1

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

6 س
3
فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

1 س
4
دبليو آر سي

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

5
موتو جي بي

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

5 س
أحدث الأخبار
مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي
فورمولا 1

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

56د
ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج
فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

1 س
ألبين: سنعود إلى مستوانا التنافسي في روسيا بعد معاناة مونزا
فورمولا 1

ألبين: سنعود إلى مستوانا التنافسي في روسيا بعد معاناة مونزا

1 س
كابيتو: فارق الأداء بين راسل ولاتيفي ليس كبيرًا كما يعتقد متابعو الفورمولا واحد
فورمولا 1

كابيتو: فارق الأداء بين راسل ولاتيفي ليس كبيرًا كما يعتقد متابعو الفورمولا واحد

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "مسرور" لتحقيق مكلارين الفوز في مونزا بالرغم من خسارة النقاط

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"
دبليو آر سي دبليو آر سي

رالي إسبانيا: عودة أوليفر سولبيرغ للمشاركة على متن "هيونداي دبليو آر سي"

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"
موتو جي بي موتو جي بي

مير "غاضبٌ" من خسارة لقب الموتو جي بي بعد أن أصبح "درّاجًا أفضل الآن"

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مقارنة شاملة بين الفورمولا واحد وإندي كار: أي الفئتين أسرع وأقوى؟

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها
فورمولا 1 فورمولا 1

مدير أعمال مايكل شوماخر: زوجته "حذفتني" من حياتها

أحدث الأخبار

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين: الهيكل الجديد للسيارة "حسّن بشكل هائل" من وتيرتي

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: الفورمولا واحد بحاجة إلى سيارات متكافئة أكثر لمنافسة مفتوحة على منصة التتويج

ألبين: سنعود إلى مستوانا التنافسي في روسيا بعد معاناة مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: سنعود إلى مستوانا التنافسي في روسيا بعد معاناة مونزا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.