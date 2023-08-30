نيوي: من الواضح أن فيرستابن الآن "من بين الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد"
يرى أدريان نيوي عبقري التصميم وكبير القسم التقني لدى ريد بُل أنه من الواضح أن ماكس فيرستابن بات الآن يعتبر من بين "الأعظم في تاريخ الفورمولا واحد".
أحرزت ريد بُل الفوز بجميع السباقات حتى الآن في موسم 2023 الجاري، حيث أحرز فيرستابن فوزه التاسع على التوالي في سباق هولندا.
ويسير الهولندي وفريقه على طريق حسم لقبي البطولة، ما يعني مزيداً من النجاحات ضمن جعبة نيوي الذي حصد الإنجازات كذلك في السابق مع فريقي ويليامز ومكلارين.
ويرى نيوي أن فيرستابن بات يعتبر من بين الأعظم في هذه الرياضة وهو يتجه لحسم لقبه الثالث.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الواضح أن ماكس بات من بين الأعظم على الإطلاق وهو في قمة أدائه".
وأكمل: "منذ فوزه باللقب في 2021، أعتقد أن الضغط أُزيح عن كاهله، وبدأت قيادته بالتحسن كثيراً منذ ذلك الحين".
وتابع: "إنه متمكنٌ تماماً. الصفة التي يمتلكها ماكس، كما هو حال جميع العظماء، تمنح الانطباع بأنه يقود السيارة بشكل أوتوماتيكي، ما يترك له طاقة إضافية كبيرة للتفكير في كل شيء آخر".
بالمقابل، اعترف نيوي أنه وبالرغم من مسيرته الطويلة التي شهدت هيمنة كبيرة مع نايجل مانسل في ويليامز وسيباستيان فيتيل في ريد بُل، لكن موسم 2023 مميز للغاية.
فقال: "بالنسبة للسائق والفريق، أعتقد أن الوصول لمثل هذا المستوى من الثبات والموثوقية، لهو أمر رائع".
وأكمل: "لم أتواجد على الإطلاق طوال مسيرتي مع فريق فاز بأول 13 سباقاً. سابقاً، تواجدت ضمن فرق فازت بأول ستة سباقات أو شيء من هذا القبيل".
وتابع: "من الواضح أن الفريق يعمل بشكل رائع. وذلك بمثابة ثناءٍ لجميع العاملين لقاء قيامهم بعملهم على أكمل وجه".
وحين سُئِل إن كان تخفيف ريد بُل من معدل التطوير للموسم سيسمح للفرق باللحاق بها لاحقاً، أجاب نيوي: "ذلك ممكن. لكنني أعتقد أن أغلب الفرق الآن تركز على سيارات العام المقبل".
وأكمل: "هل هناك تطويرات كبيرة للفرق الأخرى حتى نهاية الموسم؟ لا أعلم. بالنسبة لنا، فقد نقلنا التطوير لسيارة الموسم المقبل".
ويرى نيوي أن الفريق لم يقدم الاستراتيجية المثالية لـ فيرستابن، فيما يتعلق بالإطارات أثناء هطول الأمطار في سباق هولندا، بينما أنهى سيرجيو بيريز بالمركز الرابع، لكن الاستراتيجية التي طُبقت أوفت بالغرض.
فقال: "من الواضح أنه وبعد انتهاء السباق، فإن الاستراتيجية الصحيحة كانت في إدخالهما مباشرة للانتقال إلى إطارات انترميديت في اللفة الأولى".
وأكمل: "لقد أوقفنا تشيكو متأخراً بعض الشيء، في الدقيقة الأخيرة، ولم تكن الإطارات جاهزة بعد، ودخل ماكس بعده بلفة. وذلك كان كافياً حينها. لكن جميع من بقي لفة إضافية خسر الكثير".
وتابع: "في النهاية انتقلنا لإطارات انترميديت وكان ذلك خياراً واضحاً. وبعدها كان من الواضح أن ماكس يمتلك سرعة كبيرة دون خسارة أي مركز".
وأردف: "من الواضح أن الاستراتيجية مع تشيكو لم تكن مثالية. المشكلة أننا كنا ندرك وجود احتمال علم أحمر، لكن بالمقابل لو بقي أكثر من دون حصول ذلك، فقد يتضرر كثيراً. لذا كان أمامنا خياران صعبان".
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