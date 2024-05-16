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فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

نيوي ليس مستعداً للاعتزال بعد وربما "يبدأ من جديد" مع فريق آخر 

كشف آدريان نيوي عبقري التصميم الذي سيترك ريد بُل في 2025، أنه ليس مستعداً للاعتزال بعد، بل ألمح أنه يريد البدء مجدداً مع فريق جديد.

خلدون يونس
خلدون يونس
آدريان نيوي، كبير القسم التقني لدى ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يتجه نيوي لترك صفوف ريد بُل بعد فترة نجاحات منقطعة النظير قاربت عقدين من الزمن مع العلامة النمساوية، فقد صمم سيارات منحت سيباستيان فيتيل 4 ألقاب، وماكس فيرستابن 3 ألقاب حتى الآن، وسط سيره الثابت نحو لقب رابع كذلك.

لكن وسط الصراعات السياسية ضمن صفوف العلامة النمساوية، وتجاذبات القوى بين عدة أطراف، قرر نيوي ترك الفريق ونقل تركيزه نحو إكمال مشروع سيارة ريد بُل الخارقة آر.بي17، والتي ستظهر للعلن في معرض غوودوود للسرعة.

وظهرت مؤخراً شائعات قوية ربطت نيوي مع فيراري، وذلك قبيل بدء حقبة المحركات الجديدة في 2026، مع تكهنات بأنه هناك صفقة تسمح له الانضمام مباشرة للحصان الجامح.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة موناكو الكبرى التاريخية، ألقى نيوي بعض التلميحات القوية التي أكدت أنه لم ينتهِ بعد من الفورمولا واحد.

حيث قال: "لو سُئِلتُ قبل 15 عاماً، بعمر 65، إن كنتُ سأفكرُ جدياً بتغيير الفرقي، والانتقال لفريق آخر لأربع أو خمس سنوات، كنتُ لأقول بأن هذا الخيار جنونيٌ بالكامل".

لكنه أكمل شارحاً بأنه شاهد والده وهو "يفقد بريقه" حين اعتزل بنفس عمر نيوي الآن.

كما أنه استلهم - وأخذ نصيحة - من بيرني إكليستون عرّاب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق، الذي ما زال نشيطاً للغاية وهو في التسعينات من عمره، وكذلك من روجر بينسكي مالك إندي كار، الذي يعتبر أكبر شخصيةٍ في عالم السباقات الأمريكية بعمر 87 عاماً.

فقال: "سألتهما معاً: ’ما هو سرّكما؟’ لأنهما يواصلان العملَ بشكل مستمر، وبالنسبة إلى عمرَيهما فإن ذلك بمثابة ظاهرة استثنائية من الناحيتين الذهنية والبدنية".

وأكمل: "قال كلاهما أن الدماغ مثل العضلة، بحاجة للتمرين، وبالتالي عليك مواصلة ذلك".

وتابع: "أردتُ العمل في عالم السباقات كمصمم منذ أن كنت بعمر الثامنة أو العاشرة. حالفني الحظ بتحقيق هذا الطموح".

وأضاف: "حصلتُ على عملي وواصلتُ القيام به منذ ذلك الحين. كل يوم لي بمثابة نعمة حقاً. أنا أحبّ عملي".

واسترسل: "أعتقد أنني سأحصل على عطلة قصيرة. أشعر أنني متعب بعض الشيء. لكن في مرحلة ما، سأواصل مجدداً على الأغلب".

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وشدد نيوي على حزنه بأن أخبار رحيله تزامنت مع الذكرى الثلاثين لوفاة إيرتون سينا عقب حادثته المميتة في إيمولا على متن سيارة ويليامز من تصميمه.

لكنه أكد أنه لم يكن يتوقع أن يحظى خبر انتقاله بكل تلك الضجة التي أخذها.

فقال: "كان يوماً صعباً جداً للأسف، حين خرج الخبر".

وأكمل: "كانت جولة ميامي غريبة للغاية، فقد كنت مع القسم الاستراتيجي لكنني لم أكن منخرطاً في القرارات الهندسية أو أيّ من الاجتماعات الهندسية".

وأردف: "لم أعتقد يوماً أن ذلك سيكون خبراً كبيراً بصراحة شديدة. لم أفكر يوماً في ذلك".

واختتم: "أن يكون ذلك محلّ جدل أو أخبار، ذلك أشبه بالصدمة نوعاً ما".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وأدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وأدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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