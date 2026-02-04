نيوي: لا أنظر إلى تصاميم سياراتي على أنّها "عدائيّة"

بعد إطلاق متأخّر، خرجت سيارة "آي.ام.ار-26" من المرآب في اليوم ما قبل الأخير من اختبار برشلونة التمهيدي وهي تحمل غطاء محرّك فريدًا من نوعه وتصميم جوانب جانبيّة مميّز، إلى جانب هندسة تعليق جريئة للغاية.

ووصف جورج راسل سائق سيارة مرسيدس تصميم نيوي بأنّه "مذهل"، معتبرًا إيّاه "أكثر تصاميم السيارات تميّزًا".

كما أبدى جيمس فولز مدير فريق ويليامز إعجابه بما قدّمه مصمّم السيارات الشهير، وقال: "إنّه مثير للإعجاب حقًا. أدريان مصمّم مبدع للغاية. ومن المثير للإعجاب ما فعله بأذرع التعليق في أماكن لا أعتقد أنّها يجب أن تكون فيها. لكنّه فعلها".

وأضاف: "سنرى ذلك في ذراع التعليق الأمامي لدينا. إنّه مختلف قليلًا، لكن الوجهة التي ذهب إليها أدريان هي أدريان. مثير جدًا للإعجاب، مبدع جدًا، ومتطرّف جدًا. لا أودّ أن أكون المصمّم المسؤول عن ذلك، لنضع الأمر بهذه الطريقة".

لكنّ نيوي، وفي حصّة أسئلة وأجوبة على موقع أستون مارتن، قال إنّه لا يشعر بأنّه فعل أي شيء يتجاوز تفسير اللوائح الجديدة والجذريّة لعام 2026 بالطريقة التي يراها الأفضل.

وقال: "ألقينا نظرة دقيقة جدًا على اللوائح وما نعتقد أنّنا نريد تحقيقه من منظور تدفّق الهواء بما يتناسب معها، ومن هناك بدأنا بتطوير هندسة تحاول خلق حقول التدفّق التي نرغب بها. إنّه نهج شمولي إلى حدٍّ كبير".

وأضاف: "لا أنظر أبدًا إلى أيٍ من تصاميمي على أنّه عدائيّ. أمضي قدمًا وأتبع ما نشعر أنّه الاتجاه الصحيح فحسب".

وتابع: "الاتجاه الذي اتخذناه يمكن بالتأكيد تفسيره على أنّه عدائي. يحتوي على عدد من الخصائص التي لم تُنفّذ بالضرورة من قبل. هل يجعل ذلك التصميم عدائيًا؟ ربّما. وربّما لا".

لكنّ نيوي أقرّ بأنّ الحكم على ما إذا كان تفسير فريقه هو الصحيح ما يزال مبكّرًا، معترفًا بأنّ تأخّر أستون مارتن لأربعة أشهر في تشغيل نفق الهواء الجديد فرض على تطوير سيارة 2026 جدولًا زمنيًا "مضغوطًا".

وحذّر قائلًا: "في الحقيقة، ومع مجموعة لوائح جديدة بالكامل، لا يكون أحد متأكّدًا أبدًا ما هي الفلسفة الصحيحة".

وأضاف: "نحن بالتأكيد لسنا متأكّدين مما هو أفضل تفسير للوائح، وبالتالي ما هي أفضل فلسفة يجب اتّباعها".

وأكمل: "بسبب الجدول الزمني المضغوط لدينا، قرّرنا اختيار اتّجاه معيّن، وهو الذي تابعنا العمل عليه. ما إذا كان سيثبت أنّه الاتّجاه الصحيح أم لا، فالوقت وحده كفيل بالإجابة. لكن عليك أن تختار مسارك وتمضي قدمًا".