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نيوي: قوة فيرستابن الذهنية مماثلة لأعظم سائقي الفورمولا واحد

قال آدريان نيوي عبقري التصميم لدى ريد بُل، أن نجم الفريق ماكس فيرستابن يمتلك قدرات ذهنية تماثل ما كان يمتلكه عظماء الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
ماكس فيرستابن، ريد بُل وأدريان نيوي، ريد بُل

بعد فوزه بلقب موسم 2023 المنصرم، انضم فيرستابن إلى لائحة من 10 سائقين آخرين فقط، يمتلكون أكثر من لقبي عالم.

وفي حال تمكنت ريد بُل من الاحتفاظ بسيارتها السريعة حتى نهاية الحقبة الحالية، فإن فيرستابن قادر نظرياً على تحقيق خمسة ألقاب مع نهاية 2026.

وبالتالي سينضم إلى مجموعة قليلة للغاية من الأبطال الذين يمتلكون خمسة ألقاب وأكثر: خوان مانويل فانجيو، لويس هاميلتون ومايكل شوماخر.

وباعتباره أسطورة حية في عالم هندسة السيارات، بخبرة تزيد عن 40 عاماً، فإن نيوي يمتلك قدرة الحُكم على إمكانيات الهولندي الشاب.

حيث قال في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على إمكانية المقارنة بين الأبطال السابقين والحاليين: "إنها فكرة صعبة جداً، لأنها حقب ومراحل مختلفة وسيارات مختلفة".

وأكمل: "أعتقد أن ماكس، مثل جميع الأبطال الرائعين الحقيقيين، يمنح الانطباع بأنه قادر على قيادة السيارة دون تفكير تقريباً".

وأردف: "هذا ما يترك له مجالاً كبيراً للتفكير في كيفية تصرف السيارة وكيف بوسعه تعديل أسلوب قيادته ليتناسب معها وتغيير إعدادات المعدات من المقود وغير ذلك، خاصة أثناء الوصول إلى مرحلة تآكل الإطارات خلال السباق".

واستكمل: "عملياً، بوسعه قراءة كامل السباق تماماً".

وأضاف: "أعتقد أن تلك الموهبة تمتع بها منذ وصوله للفورمولا واحد، لكنه لم يكن قادراً على تطويرها إلى هذا المستوى المرتفع جداً، كما هو الحال الآن".

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ويرى نيوي أن فيرستابن يمتلك القدرات الذهنية التي لطالما ميّزت عظماء هذه الرياضة.

فقال: "من الواضح حقاً أن ماكس يمتلك هذه القدرات، ويمكنني القول أن جميع السائقين الحقيقيين الرائعين الذين عملت معهم، امتلكوا نفس القدرات".

وأكمل: "إنه سائق سهل جداً جداً في العمل معه".

وأردف: "إنه متطلب بالطبع، بكل تأكيد. لكن انطباعاته عن السيارة جيدة، وغير معقدة".

واختتم: "يعرف كيف يعبر تماماً عما يريده من السيارة. ومع جيانبيرو لامبيازي مدير سباقه، فنحن نثق بأنهما سيخرجان بالحلول".

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