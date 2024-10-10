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نيوي قلق بشأن قوانين 2026: "قد يتراجع مستوى المتعة للمشاهدين"

أعرب عبقري التصميم في الفورمولا 1 آدريان نيوي، عن مخاوفه بشأن القوانين التقنية الجديدة المقررة لموسم 2026. 

أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

أدريان نيوي، المدير التقني لريد بُل

الصورة من قبل: صور لات

سينضم نيوي، الذي كان يعمل مع فريق ريد بُل، إلى أستون مارتن في 2025، وقد أبدى قلقه بشكل خاص تجاه قوانين وحدات الطاقة.

حيث أشار إلى أن قوانين وحدات الطاقة تم تحديدها دون أخذ قوانين الهيكل بعين الاعتبار بشكل كافٍ.

وأعرب عن اعتقاده أن البدء بوضع قوانين وحدات الطاقة أولاً، ثم تعديل قوانين الهيكل لاحقاً، قد يؤدي إلى مشاكل.

ويتوقع نيوي أن هناك احتمالاً بأن تصبح السيارات أبطأ وتفقد سرعتها على المقاطع المستقيمة الطويلة نتيجة لنفاد الطاقة من مدخرات الطاقة.

حيث قال: "حدث تغيير كبير في القوانين. لا أعتقد أنني أتذكر آخر مرة تم فيها تعديل لوائح وحدات الطاقة والهيكل بشكل كامل في نفس الوقت".

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وأضاف: "تم تجميد قوانين وحدات الطاقة قبل سنوات من اختبارها بشكل كامل بالمقارنة مع قوانين الهيكل".

وأردف: "السبب وراء ذلك كان وضع أساس للحفاظ على المصنّعين الحاليين وجذب مصنّعين جدد. وفي هذا الصدد، كانت تلك استراتيجية ناجحة، لكنني لدي مخاوف بشأن جودة العرض ومتعة المشاهدة".

واختتم: "يعاني الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’ والفرق منذ ذلك الحين في هذا الصدد، وما زال من غير الواضح كيف سيتطور هذا الوضع".

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