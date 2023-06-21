نيوي: العدّ التنازلي لاعتزال الفورمولا واحد قد بدأ
قال أدريان نيوي عبقري التصميم لدى فريق ريد بُل في الفورمولا واحد أن العد العكسي قد بدأ لاعتزاله البطولة، لكنه يريد المواصلة في العمل حتى يتوقف اهتمامه بذلك.
كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في شهر مايو/أيار المنصرم أن مدير القسم التقني لدى ريد بُل، قد وافق على تمديد عقده مع فريق ميلتون كينز الذي انضم إلى صفوفه منذ 2006.
لكن مدة العقد لصاحب الـ 64 عاماً، لم تُكشف علناً.
وتشهد ريد بُل فترة من النجاحات المتتالية حالياً، كان آخرها تحقيق السباق رقم مئة حين فاز ماكس فيرستابن بطل العالم ومتصدر الترتيب الحالي بسباقه الـ 41 في كندا.
وأوضح نيوي أنه وبالرغم من مشاركته بتصميم 13 سيارة فازت بالبطولات حتى الآن، لكن النجاح الذي حققه يعود إلى رغبته بتحقيق حلم الطفولة بأن يصبح مهندس فورمولا واحد.
وضمن معرض كلامه مع قناة "سكاي سبورتس"، قال: "لقد كانت رحلة مذهلة. لطالما كان حلمي منذ الطفولة أن أصبح مهندساً في عالم السباقات، لذا حين حصلت على أول عمل لي وتلقيت أول مرتب لي، كان ذلك بمثابة لحظة خاصة وكبيرة بالنسبة لي. كل شيء بعد ذلك إضافةٌ لذلك".
أول الانتصارات الذي حمل توقيع نيوي، جاء على يد نايجل مانسل على متن ويليامز في جائزة المكسيك الكبرى 1991.
حيث قال: "جميعها انتصارات خاصة للغاية بالنسبة لي. لكن أكثرها أهمية بالطبع هو أولها في المكسيك، ومن ثم حين احتدمت معركة اللقب حتى الرمق الأخير".
وأكمل: "كذلك لدينا منافسات نهاية الموسم بالطبع، سباق أبوظبي مع سيباستيان فيتيل في مواجهة فرناندو ألونسو 2010 ومن ثم ماكس في مواجهة لويس 2021".
منصة تتويج سباق كندا
تصوير: صور موتورسبورت
وحين سُئِل عن موعد انتهاء مسيرته، أوضح نيوي أنه لا يفكر حالياً بالاعتزال بوجود عقده مع ريد بُل، حيث يشعر بأنه مرغوب ويستمتع بعمله.
لكنه يدرك بأن العد التنازلي لاعتزاله بدأ بالفعل.
فقال: "أنا محظوظ بما يكفي لأقوم بالعمل الذي طالما أردته. وأنا أحب ذلك".
وأكمل: "بالطبع مسيرتي لن تستمر للأبد، لذا أعتقد أنه طالما يرغب الفريق بوجودي وطالما أستمتع بالعمل، فسأواصل".
واختتم: "لكن لا بدّ منطقياً، من أن العد التنازلي قد بدأ. متى سيحين الموعد؟ لا أعلم".
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