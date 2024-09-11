جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نيوي: الصحافة تُلبس فيرستابن ثوب الشر مثلما فعلت مع فيتيل

المصمم العبقري المخضرم نيوي يدافع عن فيرستابن وينتقد من يقومون "بشيطنته" مثلما حدث مع فيتيل.

سيباستيان فيتيل، فيراري وأدريان نيوي،ريد بُل ريسينغ

سيباستيان فيتيل، فيراري وأدريان نيوي،ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مانويل غوريا / صور ساتون

صرّح أدريان نيوي بأن ماكس فيرستابن وسيباستيان فيتيل تعرضوا من وقت لآخر لما يمكن وصفه "بشيطنة الشخصية" وإلباسها ثوب الشر، لافتًا الانتباه لدور وسائل الإعلام البريطانية تحديدًا في تلك المسألة.

أعلنت أستون مارتن بالأمس انضمام نيوي رسميًا إلى صفوفها بدءًا من موسم 2025 عبر صفقة لعدة مواسم ستشهد حصوله على راتب قد يصل بالمكافآت والحوافز إلى حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب امتلاكه لأسهم ليكون شريكًا مساهمًا في أستون مارتن.

وقد عبّر نيوي ضمن معرض حديثه بشأن المناخ الحالي في الفورمولا 1 عن استيائه من ميل وسائل الإعلام البريطانية إلى "شيطنة" السائقين مثل سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "أعتقد بأن ماكس شخص غاية في التواضع، كما أنه ناضج ومكتمل جدًا. وأعتقد بأن الناس لا تقدر من الخارج أو تفهم شخصية ماكس. مثلما حصل مع فيتيل كذلك".

وأضاف: "لقد تم الاستخفاف بهما في بعض الأوقات، وهو أمر غير منصف تمامًا في اعتقادي. وربما يكون ذلك جزئيًا بسبب وسائل الإعلام البريطانية".

وتابع: "شبكة سكاي لديها تأثير ضخم حول العالم. تغطيتهم عالمية بالفعل، لكنها تغطية متعصبة للجنسية بشكل كبير إن صح القول، وعندها يكون هنالك دلالات مختلفة".

وأكمل: "وهكذا يكون الحال أحيانًا في الصحافة حاليًا: أن هنالك ميل إما لتمجيد أو شيطنة الناس".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي
المقال التالي استعدادات بيرمان لأول نهاية أسبوع كاملة يخوضها في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل
ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم

ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مدير ليبرتي سعيدٌ برغبة هاميلتون بامتلاك فريق موتو جي بي
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ويليامز تستهدف العودة للمقدمة بعد ضمّ ساينز
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
بورتوليتو يقترب من مقعد مفاجئ مع ساوبر لموسم 2025
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
فيرستابن هو هدف أستون مارتن الجديد

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط