نيوي: الصحافة تُلبس فيرستابن ثوب الشر مثلما فعلت مع فيتيل
المصمم العبقري المخضرم نيوي يدافع عن فيرستابن وينتقد من يقومون "بشيطنته" مثلما حدث مع فيتيل.
سيباستيان فيتيل، فيراري وأدريان نيوي،ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مانويل غوريا / صور ساتون
صرّح أدريان نيوي بأن ماكس فيرستابن وسيباستيان فيتيل تعرضوا من وقت لآخر لما يمكن وصفه "بشيطنة الشخصية" وإلباسها ثوب الشر، لافتًا الانتباه لدور وسائل الإعلام البريطانية تحديدًا في تلك المسألة.
أعلنت أستون مارتن بالأمس انضمام نيوي رسميًا إلى صفوفها بدءًا من موسم 2025 عبر صفقة لعدة مواسم ستشهد حصوله على راتب قد يصل بالمكافآت والحوافز إلى حوالي 40 مليون دولار، إلى جانب امتلاكه لأسهم ليكون شريكًا مساهمًا في أستون مارتن.
وقد عبّر نيوي ضمن معرض حديثه بشأن المناخ الحالي في الفورمولا 1 عن استيائه من ميل وسائل الإعلام البريطانية إلى "شيطنة" السائقين مثل سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن.
حيث قال: "أعتقد بأن ماكس شخص غاية في التواضع، كما أنه ناضج ومكتمل جدًا. وأعتقد بأن الناس لا تقدر من الخارج أو تفهم شخصية ماكس. مثلما حصل مع فيتيل كذلك".
وأضاف: "لقد تم الاستخفاف بهما في بعض الأوقات، وهو أمر غير منصف تمامًا في اعتقادي. وربما يكون ذلك جزئيًا بسبب وسائل الإعلام البريطانية".
وتابع: "شبكة سكاي لديها تأثير ضخم حول العالم. تغطيتهم عالمية بالفعل، لكنها تغطية متعصبة للجنسية بشكل كبير إن صح القول، وعندها يكون هنالك دلالات مختلفة".
وأكمل: "وهكذا يكون الحال أحيانًا في الصحافة حاليًا: أن هنالك ميل إما لتمجيد أو شيطنة الناس".
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