نيوي: البداية الكارثية حسّنت علاقتنا مع هوندا
قال أدريان نيوي إن البداية الصعبة التي عاشتها أستون مارتن وهوندا في موسم 2026، أسهمت في تعزيز العلاقة بين الطرفين بشكل كبير.
أدريان نيوي، مدير فريق أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
بدأت هوندا شراكتها مع أستون مارتن مع دخول قوانين وحدات الطاقة الجديدة حيز التنفيذ في موسم 2026. لكنهما واجهتا العديد من المشاكل على صعيديهما، ما جعل بداية الموسم صعبة للغاية بالنسبة للطرفين.
وأدخلت أستون مارتن مؤخرًا حزمة تحديثات شاملة على السيارة خلال جائزة المجر الكبرى، فيما تستعد هوندا لتقديم تحديثها الخاص مع استئناف الموسم في زاندفورت نهاية الشهر الجاري.
وعند سؤاله عن تقييمه للشراكة بين أستون مارتن وهوندا، قال أدريان نيوي: "التقدم الحقيقي يكمن في العلاقة بيننا".
وأضاف: "الإيجابية التي خرجنا بها من بداية لا يمكن وصفها إلا بأنها كارثية، هي أننا بنينا علاقة عمل وثيقة جدًا مع هوندا. هذه المرحلة دفعتنا إلى العمل معًا بشكل أقرب بكثير".
هذا وساعدت حزمة التحديثات التي جلبتها أستون مارتن إلى جائزة المجر الكبرى الفريق على تحقيق تحسن ملحوظ في أزمنة اللفات، لكنها لا تزال متأخرة بفارق كبير عن فرق المقدمة.
وأكد نيوي أن الحفاظ على الانسجام في العلاقة بين أستون مارتن وهوندا يمثل عاملًا بالغ الأهمية، معربًا عن ثقته بأن التحسن في الأداء سيأتي مع مرور الوقت.
فقال: "نواصل تطوير هذه العلاقة في جميع الجوانب. لذلك أنا سعيد جدًا بالتقدم الذي أحرزناه على مستوى العلاقة، لأن تحسن العلاقات يقود أيضًا إلى تحسن الأداء".
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