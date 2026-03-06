يرى أدريان نيوي أن فرناندو ألونسو يمر بـ"وضع ذهني صعب" بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في حقبة القوانين الجديدة للفورمولا 1 لموسم 2026.

ويبدو فريق سيلفرستون حاليًا الأسوأ أداءً في الفورمولا 1، إذ تواجه سيارة "إيه.إم.آر26" مشاكل في مختلف الجوانب، ويُعتقد أنها قد تكون محدودة بـ 25 لفة فقط في سباق افتتاح الموسم في ملبورن يوم الأحد.

ويرجع ذلك إلى الاهتزازات المفرطة في وحدة الطاقة الجديدة من هوندا، والتي تتسبب باستمرار في أعطال بالبطارية، وقد أصبح الوضع خطيرًا إلى درجة أن الفريق نفد من قطع الغيار في أستراليا.

لكن المشاكل لا تقتصر على المحرك فقط. فقد بدأ الفريق برنامج نفق الهواء متأخرًا أربعة أشهر، ما ساهم في الوضع الحالي الذي يضطر فيه إلى تقليص فترات التشغيل. وحتى خلال الوقت القليل الذي قضته السيارة على الحلبة، كانت أبطأ بعدة ثوانٍ من المنافسين.

وبذلك تبدو آمال ألونسو في الفوز بلقبه الثالث في الفورمولا 1، والذي يسعى إليه منذ فوزه بالبطولة مرتين متتاليتين عام 2006، شبه معدومة، خاصة أنه سيبلغ 45 عامًا هذا العام، بينما ينتهي عقده بنهاية الموسم.

"إنه أحد العظماء الحقيقيين" قال نيوي مدير الفريق عن ألونسو، مُضيفًا: "قدراته وموهبته وإمكاناته الشاملة تعني أنه كان يجب أن يحقق أكثر بكثير من بطولتين فقط باسمه وعدد انتصاراته في السباقات (32)".

وتابع: "ما زال سريعًا للغاية وموهوبًا وحاد الذهن. عندما تتحدث معه لا تشعر أنه يعاني بأي شكل من الأشكال. بصره ما زال ممتازًا، وردود فعله كذلك. وهو فخور جدًا بأنه كان صاحب أسرع رد فعل عند الانطلاقة العام الماضي. إنه شخص مذهل، وكنا جميعًا نحاول كبح آمالنا لأننا كنا نعلم أن هذا العام سيكون صعبًا، إنه عام بناء".

وأردف: "على صعيد الهيكل، بدأنا العمل في أستون مارتن متأخرين جدًا مع دورة تطوير مضغوطة. ليس الهدف تقديم أعذار، لكننا كنا نعلم أن الجزء الأول من الموسم سيشهد تأخرنا قليلًا. لكنني كنت آمل أنه بفضل الإمكانيات التي أعتقد أننا نملكها في جانب الهيكل سنتمكن من اللحاق بالمنافسين لاحقًا، لولا التعقيدات التي ظهرت الآن. لذلك بالنسبة لفرناندو، فهو يمر حاليًا بوضع ذهني صعب".

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ألونسو مشاكل مع محرك من هوندا، إذ شهدت فترته الثانية مع مكلارين بين عامي 2015 و2018 توترًا كبيرًا مع الشركة اليابانية.

ومن أشهر تلك اللحظات ما حدث خلال سباق جائزة اليابان الكبرى 2015 عندما وصف وحدة الطاقة بأنها "محرك جي بي2".

لكن ألونسو يبدو أكثر دعمًا لهوندا هذه المرة، حيث قال: "لدي ثقة بنسبة 100% بأن هوندا ستتمكن من حل المشاكل، لأنهم فعلوا ذلك من قبل".

هذا وأشار إلى نجاحها مع ريد بُل عندما ساعدت ماكس فيرستابن على الفوز بأربعة ألقاب عالمية متتالية بين 2021 و2024، قائلًا: "سيظلون دائمًا منافسين ومحركًا قويًا في الفورمولا 1. المشكلة ربما تكون في الوقت المطلوب. هذا الوقت قد لا يتوافق مع الوقت المتبقي لي في مسيرتي. هذا أمر سنرى كيف سيتطور. لا أملك كرة بلورية لمعرفة متى سيتم حل المشاكل".

واختتم: "سنتعامل مع الأمور سباقًا تلو سباق وشهرًا تلو شهر. آمل أن نرى تحسنًا في المدى القريب، لأن ذلك سيساعدني أيضًا في اتخاذ قراري بشأن العام المقبل".