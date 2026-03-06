تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

نيوي: ألونسو في "وضع ذهني صعب" بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في 2026

تتصاعد التساؤلات أكثر من أي وقت مضى حول مستقبل فرناندو ألونسو في الفورمولا 1 بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في موسم 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام باجنال

يرى أدريان نيوي أن فرناندو ألونسو يمر بـ"وضع ذهني صعب" بعد البداية الكارثية لأستون مارتن في حقبة القوانين الجديدة للفورمولا 1 لموسم 2026.

ويبدو فريق سيلفرستون حاليًا الأسوأ أداءً في الفورمولا 1، إذ تواجه سيارة "إيه.إم.آر26" مشاكل في مختلف الجوانب، ويُعتقد أنها قد تكون محدودة بـ 25 لفة فقط في سباق افتتاح الموسم في ملبورن يوم الأحد.

ويرجع ذلك إلى الاهتزازات المفرطة في وحدة الطاقة الجديدة من هوندا، والتي تتسبب باستمرار في أعطال بالبطارية، وقد أصبح الوضع خطيرًا إلى درجة أن الفريق نفد من قطع الغيار في أستراليا.

لكن المشاكل لا تقتصر على المحرك فقط. فقد بدأ الفريق برنامج نفق الهواء متأخرًا أربعة أشهر، ما ساهم في الوضع الحالي الذي يضطر فيه إلى تقليص فترات التشغيل. وحتى خلال الوقت القليل الذي قضته السيارة على الحلبة، كانت أبطأ بعدة ثوانٍ من المنافسين.

وبذلك تبدو آمال ألونسو في الفوز بلقبه الثالث في الفورمولا 1، والذي يسعى إليه منذ فوزه بالبطولة مرتين متتاليتين عام 2006، شبه معدومة، خاصة أنه سيبلغ 45 عامًا هذا العام، بينما ينتهي عقده بنهاية الموسم.

"إنه أحد العظماء الحقيقيين" قال نيوي مدير الفريق عن ألونسو، مُضيفًا: "قدراته وموهبته وإمكاناته الشاملة تعني أنه كان يجب أن يحقق أكثر بكثير من بطولتين فقط باسمه وعدد انتصاراته في السباقات (32)".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "ما زال سريعًا للغاية وموهوبًا وحاد الذهن. عندما تتحدث معه لا تشعر أنه يعاني بأي شكل من الأشكال. بصره ما زال ممتازًا، وردود فعله كذلك. وهو فخور جدًا بأنه كان صاحب أسرع رد فعل عند الانطلاقة العام الماضي. إنه شخص مذهل، وكنا جميعًا نحاول كبح آمالنا لأننا كنا نعلم أن هذا العام سيكون صعبًا، إنه عام بناء".

وأردف: "على صعيد الهيكل، بدأنا العمل في أستون مارتن متأخرين جدًا مع دورة تطوير مضغوطة. ليس الهدف تقديم أعذار، لكننا كنا نعلم أن الجزء الأول من الموسم سيشهد تأخرنا قليلًا. لكنني كنت آمل أنه بفضل الإمكانيات التي أعتقد أننا نملكها في جانب الهيكل سنتمكن من اللحاق بالمنافسين لاحقًا، لولا التعقيدات التي ظهرت الآن. لذلك بالنسبة لفرناندو، فهو يمر حاليًا بوضع ذهني صعب".

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ألونسو مشاكل مع محرك من هوندا، إذ شهدت فترته الثانية مع مكلارين بين عامي 2015 و2018 توترًا كبيرًا مع الشركة اليابانية.

ومن أشهر تلك اللحظات ما حدث خلال سباق جائزة اليابان الكبرى 2015 عندما وصف وحدة الطاقة بأنها "محرك جي بي2".

لكن ألونسو يبدو أكثر دعمًا لهوندا هذه المرة، حيث قال: "لدي ثقة بنسبة 100% بأن هوندا ستتمكن من حل المشاكل، لأنهم فعلوا ذلك من قبل".

هذا وأشار إلى نجاحها مع ريد بُل عندما ساعدت ماكس فيرستابن على الفوز بأربعة ألقاب عالمية متتالية بين 2021 و2024، قائلًا: "سيظلون دائمًا منافسين ومحركًا قويًا في الفورمولا 1. المشكلة ربما تكون في الوقت المطلوب. هذا الوقت قد لا يتوافق مع الوقت المتبقي لي في مسيرتي. هذا أمر سنرى كيف سيتطور. لا أملك كرة بلورية لمعرفة متى سيتم حل المشاكل".

واختتم: "سنتعامل مع الأمور سباقًا تلو سباق وشهرًا تلو شهر. آمل أن نرى تحسنًا في المدى القريب، لأن ذلك سيساعدني أيضًا في اتخاذ قراري بشأن العام المقبل".

أوسكار بيستري، ماكلارين

سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

ألكسندر ألبون، ويليامز

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

جورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين، فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أوسكار بيستري، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين

جورج راسل، مرسيدس

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس F1

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ، إستيبان أوكون، فريق هاس F1

لاندو نوريس، ماكلارين

ألكسندر ألبون، ويليامز

لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بيستري، ماكلارين

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بيستري، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بيستري، ماكلارين

بيير غاسلي، ألبين

ألكسندر ألبون، ويليامز

فرانكو كولابينتو، ألبين

ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جورج راسل، مرسيدس

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

تشارلز لوكلير، فيراري

لاندو نوريس، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين، أوسكار بيستري، ماكلارين

لاندو نوريس، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

فرانكو كولابينتو، ألبين

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

أوسكار بيستري، ماكلارين

ليام لوسون، رايسينغ بولز

ألكسندر ألبون، ويليامز

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

كارلوس ساينز، ويليامز

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

كارلوس ساينز، ويليامز

جورج راسل، مرسيدس

ليام لوسون، رايسينغ بولز

لويس هاميلتون، فيراري

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

لويس هاميلتون، فيراري

تشارلز لوكلير، فيراري

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

ألكسندر ألبون، ويليامز

لويس هاميلتون، فيراري

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

ألكسندر ألبون، ويليامز

أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

ليام لوسون، رايسينغ بولز

أوسكار بيستري، ماكلارين

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

ليام لوسون، رايسينغ بولز

ألكسندر ألبون، ويليامز

ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

تشارلز لوكلير، فيراري

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

لاندو نوريس، ماكلارين

ألكسندر ألبون، ويليامز

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

ليام لوسون، رايسينغ بولز

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

تشارلز لوكلير، فيراري

ألكسندر ألبون، ويليامز

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

