تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

ألونسو: تصفيات المجر "دفعة مهمّة" لأستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ألونسو: تصفيات المجر "دفعة مهمّة" لأستون مارتن

لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

أعرب أدريان نيوي عن ثقته في استمرار فرناندو ألونسو مع أستون مارتن، مؤكدًا أن التحديثات الجديدة لن تكون العامل الحاسم في مستقبل السائق الإسباني مع الفريق.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

في الوقت الذي تسعى فيه أستون مارتن إلى التقدم في ترتيب الفرق بفضل حزمة التحديثات التي جلبتها إلى سيارة "إيه.إم.آر26 بي" خلال جائزة المجر الكبرى، تتجه الأنظار أيضًا إلى مستقبل فرناندو ألونسو مع الفريق.

وكان نيوي قد صرح سابقًا بأنه يتوقع استمرار ألونسو مع أستون مارتن إذا أثبتت التحديثات الجديدة نجاحها، لكنه أكد ذلك في حديثه لوسائل الإعلام عقب تجارب يوم الجمعة في المجر وأشاد بألونسو قائلًا: "فرناندو بلا شك، سائق استثنائي".

وأضاف: "إنه يقدم مساهمة مذهلة للفريق، سواء من خلال ملاحظاته التقنية أو موهبته. ولهذا السبب من المهم جدًا أن يبقى معنا".

وتابع: "أؤمن تمامًا بأن فرناندو يستمتع بوقته مع الفريق، وأعتقد أننا سنواصل العمل معًا".

Watch: اف1 في أسبوع: من سيقف في وجه أنتونيللي؟ تحسّن فيراري، تنافسية ريد بُل ومكلارين، توقعات جولة المجر!

وكان فرناندو ألونسو قد تناول هذا الملف خلال جائزة بريطانيا الكبرى، لكنه تعامل بحذر مع رأي نيوي، موضحًا أن قراره بشأن مستقبله لا يعتمد على السيارة وحدها.

وأكد ألونسو أن أكبر عامل يثير الشكوك بشأن استمراره هو قوانين الفورمولا 1 الحالية، إضافة إلى شعوره بأن تجربة القيادة أصبحت أكثر اصطناعًا.

وبعد انتهاء الحصتين الأولى والثانية من التجارب الحرة في المجر، أبدى ألونسو ارتياحه للأداء الأولي للسيارة.

وأوضح السائق الإسباني المخضرم أن الحزمة الجديدة لن تحقق قفزة هائلة في الأداء، لكنه أشار إلى أن خطوات أكبر ستأتي لاحقًا، وأن الفريق يحصل حاليًا على المستوى الذي كان يتوقعه من هذه التحديثات.

وأوضح ألونسو تقييمه للتحديثات قائلًا: "لا يزال أمامنا طريق طويل، لكنني آمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو أيام أفضل في المستقبل".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

أبرز التعليقات
المزيد من
فرناندو ألونسو

ألونسو يكشف انطباعه الأول عن تحديثات أستون مارتن في المجر: "حققت ما كنا نتوقعه"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ألونسو يكشف انطباعه الأول عن تحديثات أستون مارتن في المجر: "حققت ما كنا نتوقعه"

فيرستابن: ألونسو لا يزال من بين أفضل خمسة سائقين في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: ألونسو لا يزال من بين أفضل خمسة سائقين في الفورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

لماذا قد تكون سيارة أستون مارتن المحدثة مفتاح سوق الانتقالات في موسم 2027؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
لماذا قد تكون سيارة أستون مارتن المحدثة مفتاح سوق الانتقالات في موسم 2027؟

أستون مارتن تواجه نقصًا في قطع الغيار قبل جائزة المجر الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
أستون مارتن تواجه نقصًا في قطع الغيار قبل جائزة المجر الكبرى

ألونسو يعلّق على قرار الاعتزال مقارنة بتأدية السيارة في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
ألونسو يعلّق على قرار الاعتزال مقارنة بتأدية السيارة في 2026

أحدث الأخبار

نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد