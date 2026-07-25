نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن
أعرب أدريان نيوي عن ثقته في استمرار فرناندو ألونسو مع أستون مارتن، مؤكدًا أن التحديثات الجديدة لن تكون العامل الحاسم في مستقبل السائق الإسباني مع الفريق.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
في الوقت الذي تسعى فيه أستون مارتن إلى التقدم في ترتيب الفرق بفضل حزمة التحديثات التي جلبتها إلى سيارة "إيه.إم.آر26 بي" خلال جائزة المجر الكبرى، تتجه الأنظار أيضًا إلى مستقبل فرناندو ألونسو مع الفريق.
وكان نيوي قد صرح سابقًا بأنه يتوقع استمرار ألونسو مع أستون مارتن إذا أثبتت التحديثات الجديدة نجاحها، لكنه أكد ذلك في حديثه لوسائل الإعلام عقب تجارب يوم الجمعة في المجر وأشاد بألونسو قائلًا: "فرناندو بلا شك، سائق استثنائي".
وأضاف: "إنه يقدم مساهمة مذهلة للفريق، سواء من خلال ملاحظاته التقنية أو موهبته. ولهذا السبب من المهم جدًا أن يبقى معنا".
وتابع: "أؤمن تمامًا بأن فرناندو يستمتع بوقته مع الفريق، وأعتقد أننا سنواصل العمل معًا".
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وكان فرناندو ألونسو قد تناول هذا الملف خلال جائزة بريطانيا الكبرى، لكنه تعامل بحذر مع رأي نيوي، موضحًا أن قراره بشأن مستقبله لا يعتمد على السيارة وحدها.
وأكد ألونسو أن أكبر عامل يثير الشكوك بشأن استمراره هو قوانين الفورمولا 1 الحالية، إضافة إلى شعوره بأن تجربة القيادة أصبحت أكثر اصطناعًا.
وبعد انتهاء الحصتين الأولى والثانية من التجارب الحرة في المجر، أبدى ألونسو ارتياحه للأداء الأولي للسيارة.
وأوضح السائق الإسباني المخضرم أن الحزمة الجديدة لن تحقق قفزة هائلة في الأداء، لكنه أشار إلى أن خطوات أكبر ستأتي لاحقًا، وأن الفريق يحصل حاليًا على المستوى الذي كان يتوقعه من هذه التحديثات.
وأوضح ألونسو تقييمه للتحديثات قائلًا: "لا يزال أمامنا طريق طويل، لكنني آمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو أيام أفضل في المستقبل".
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