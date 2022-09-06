نيك دي فريز سيقود بديلاً عن فيتيل في التجارب الحرة الأولى لجولة إيطاليا

شارك الهولندي بالفعل في حصتي تجارب حرة خلال الموسم الجاري، حيث قاد بديلاً عن أليكسندر ألبون مع ويليامز في إسبانيا قبل القيادة بديلاً عن لويس هاميلتون مع مرسيدس في بول ريكار قبيل جولة فرنسا.

وأمضى دي فريز وقتاً في التحضير بالفعل مع أستون مارتن حيث قاد على جهاز محاكاة الفريق.

وأكمل صاحب الـ 27 عاماً بطل الفورمولا 2 لموسم 2019، ثالث موسم له في الفورمولا إي مع مرسيدس وأحرز فوزين على طريق تحقيق المركز التاسع هذا الموسم. كما أحرز لقب البطولة الكهربائية لموسم 2021-2022 بفارق سبع نقاط أمام إدواردو مورتارا.

حيث قال: "أتطلع قدماً لقيادة سيارة أستون مارتن على حلبة أسطورية مثل مونزا".

وأكمل: "هذه ستكون ثالث تجربة لي في التجارب الحرة هذا الموسم مع فريق مختلف، وهي فرصة رائعة لكي أطلع على عمل السيارات والفرق في الفورمولا واحد".