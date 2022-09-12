نيكو هلكنبرغ ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى هاس في 2023

بالرغم من عدم وجود أي تأكيد رسمي حيال عدم الاحتفاظ بخدمات شوماخر، لكن غونتر شتاينر مدير الفريق يخوض بالفعل محادثات مع عدة سائقين محتملين.

من بينهم أنطونيو جيوفينازي الذي قاد خلال التجارب الحرة الأولى في مونزا، كما أنه خيار مفضل من قبل فيراري التي تزود الفريق الأمريكي بالمحركات.

هلكنبرغ، الذي شارك في أول سباقين هذا الموسم كسائق احتياطي لدى أستون مارتن، بات ضمن القائمة كذلك لفريق ألبين.

حيث شارك مع فريق إنستون موسمي 2017 - 2018، كما أنه يعرف بشكل جيد أوتمار زافناور مدير الفريق منذ أيام فريق فورس إنديا وريسينغ بوينت.

لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أن جاك دونوهان نجم الفورمولا 2 قريب كذلك من مقعد ألبين.

وأشار شتاينر إلى أن هلكنبرغ مرشح بالفعل، لكن هناك قائمة أخرى كذلك.

ميك شوماخر، هاس تصوير: صور موتورسبورت

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جميع السائقين الذين يمتلكون ’سوبر لايسنس’ هم على اللائحة. أعتقد أنه مرشح مثل الجميع، لأنه يمتلك الرخصة الخاصة، ويمتلك الخبرة في الفورمولا واحد".

وأكمل: "علينا أن نرى جميع الخيارات ونختار أفضلها".

يشار إلى أن سائق هاس الاحتياطي بيترو فيتيبالدي، مرشح آخر لمقعد 2023، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه قادر على تأمين صفقة رعاية.

ولم يستعمل الفريق بعد أياً من حصتَي التجارب الحرة الإلزاميتين للسائقين الناشئين، حيث يعتبر البرازيلي مرشحاً لذلك.