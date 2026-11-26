فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

نيكو روزبرغ يستبعد جورج راسل من المنافسة على لقب 2027: "لقد أوقع نفسه في حفرة نفسية"

نيكو روزبرغ لا يضع جورج راسل ضمن المرشحين للفوز بلقب الفورمولا 1 في 2027، محذرًا من أن نجم مرسيدس أوقع نفسه في "حفرة نفسية".

راهان ماجومدار

منشور: 26-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

عالم السهام الفضية



لعشاق مرسيدس: إليكم كل ما يستجد حول فريق "السهام الفضية"، بما في ذلك أخبار الفورمولا 1، ومستجدات السائقين، وتطوير السيارات، وتحليلات السباقات، مباشرةً من مقري الفريق في براكلي وبريكسورث.

دخل جورج راسل موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 وهو يبدو القائد الأوحد لفريق مرسيدس. لكن بعد مرور 9 أشهر، لم يعد بطل العالم السابق مع السهام الفضية، نيكو روزبرغ، يعتبر السائق البالغ من العمر 28 عامًا حتى ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وفي حديثه إلى صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، استبعد روزبرغ حدوث انتفاضة سريعة لراسل في 2027، واضعًا بطل العالم الحالي كيمي أنتونيللي، وماكس فيرستابن، ولاندو نوريس، وحتى ثنائي فيراري المتعثر، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، أمامه في ترتيب المرشحين للفوز باللقب.

واعترف روزبرغ بأن استبعاد راسل من هذه القائمة يبدو "جنونيًا إلى حد ما" عند النظر إليه على الورق. لكن من وجهة نظر السائق البالغ من العمر 41 عامًا، فإن الصدمة النفسية الناتجة عن مشاهدة سائق مراهق ينتزع السيطرة داخل الفريق تركت أثرًا عميقًا عليه.

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وقال روزبرغ: "أوقع نفسه في حفرة نفسية. كان يعتقد: أنا الآن ملك الفورمولا 1، وأسيطر على الموسم. ثم يأتي هذا السائق الشاب، الذي كان على وشك مغادرة الفورمولا 1 في العام الماضي، ويفرض سيطرته إلى درجة أن جورج لم يعد قادرًا على مجاراته. الانتقال من قمة بهذا الارتفاع إلى القاع بهذه الصورة أمر صعب للغاية من الناحية النفسية".

وكان هذا التحول حادًا بكل المقاييس. ففي عام 2025، تعامل راسل بسهولة مع زميله الناشئ في الفريق، متفوقًا على أنتونيللي بنتيجة 21-3 في كل من التصفيات والسباقات، كما سجل 319 نقطة مقابل 150 للإيطالي. وعندما بدأ راسل موسم 2026 من البول بوزيشن وحقق الفوز في ملبورن، بدا الأمر وكأنه انطلاقة طبيعية نحو المنافسة على اللقب.

لكن الموسم اتخذ مسارًا معاكسًا تمامًا. فبعد 21 جولة، يتصدر أنتونيللي الترتيب برصيد 402 نقطة، محققًا 9 انتصارات و16 صعودًا إلى منصة التتويج، بعدما حسم لقب السائقين بالفعل في مكسيكو سيتي. في المقابل، يتأخر راسل بفارق 138 نقطة، بعدما جمع 264 نقطة من 3 انتصارات في أستراليا والنمسا وأذربيجان، إلى جانب 8 منصات تتويج.

جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

6 سباقات دون منصة تتويج .. وهفوة مكلفة في لاس فيغاس

لم تؤدِ تراجعات راسل في الجزء الأخير من الموسم إلا إلى زيادة الضغوط والتدقيق في مستواه. فمنذ فوزه انطلاقًا من البول بوزيشن في باكو أواخر سبتمبر، خاض 6 سباقات متتالية دون الصعود إلى منصة التتويج، في سلسلة صعبة شهدت انسحابه في ماليزيا، وحلوله تاسعًا في سنغافورة، وثامنًا في أوستن، وسادسًا في مكسيكو سيتي، ورابعًا في ساو باولو.

وجاءت لاس فيغاس لتضيف انتكاسة مؤلمة أخرى. فبعد انطلاقه من المركز الثاني على الحلبة المقامة في شارع لاس فيغاس، ووجوده بقوة ضمن مجموعة الصدارة، فقد راسل السيطرة على مكابحه عند المنعطف الخامس في اللفة 48، أثناء صراعه مع أنتونيللي، لينهي السباق في المركز التاسع عند خط النهاية، بينما حقق فيرستابن الفوز.

وحتى قبل جائزة لاس فيغاس الكبرى، كان راسل صريحًا بشأن حجم التأثير الذي تركه الموسم عليه. فبعد حسم أنتونيللي اللقب في المكسيك، أقر السائق البريطاني بأن عام 2026 كان "أول موسم حقيقي في مسيرتي أشهد فيه أيامًا سيئة أكثر من الأيام الجيدة".

وكتب راسل في نوفمبر: "هل كان التعامل مع ذلك صعبًا؟ نعم، للغاية. هل كان من الصعب استعادة توازني أسبوعًا بعد آخر؟ نعم، للغاية. هل شعرت بالحيرة أحيانًا؟ في كثير من الأحيان. كل ما أعرفه هو أنني بذلت قصارى جهدي، ولم يكن من المفترض أن يكون 2026 عامي".

من جانبه، أشار مدير فريق مرسيدس توتو وولف إلى أن المشكلة تتعلق بالسيارة أكثر من الحالة الذهنية للسائق، ملقيًا باللوم على ضيق "نطاق التشغيل" لسيارة مرسيدس "دبليو17" عقب جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن. وأوضح أن الفريق بحاجة إلى توسيع نطاق الأداء المثالي للسيارة، حتى يتمكن راسل من استخراج وتيرة ثابتة منها.

أما راسل نفسه، فقد اتخذ نبرة أكثر حزمًا قبل السباقات الختامية، مؤكدًا أنه لا يشعر "بأي ندم"، وأنه استعد "أكثر من أي شخص آخر" لإيجاد حلول للمشكلات التي تفرضها السيارة.

ومع ضمان مقعده في مرسيدس لموسم 2027 إلى جانب أنتونيللي، لا يواجه راسل خطرًا فوريًا على مستقبله مع الفريق. ومع ذلك، فإنه يدخل جائزتي قطر الكبرى، المقررة بين 27 و29 نوفمبر، وأبوظبي الكبرى بين 4 و6 ديسمبر، متساويًا مع نوريس برصيد 264 نقطة، ومتأخرًا بثلاث نقاط فقط عن هاميلتون صاحب المركز الثالث في الترتيب العام. وسيمنحه إنهاء الموسم بقوة خلال الجولتين الأخيرتين أول فرصة لإثبات خطأ التوقعات المتشائمة لروزبرغ.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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