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نيكولا تسولوف ينضم إلى ريد بُل وريسينغ بولز كسائق احتياطي لموسم 2027

سيخضع تسولوف لبرنامج تطوير مكثف لإعداده للانتقال إلى الفورمولا 1.

منشور: 12-11-2026

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نيكولا تسولوف

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

تم الإعلان عن ضم نيكولا تسولوف ليكون سائقًا احتياطيًا لكل من ريد بُل وريسينغ بولز خلال موسم 2027 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما أخفق في الحصول على مقعد أساسي.

وقد ارتبط اسم السائق البلغاري البالغ من العمر 19 عامًا بانتقال محتمل من الفورمولا 2 إلى ريسينغ بولز في 2027، ليحل مكان ليام لاوسون، لكن الفريق المتمركز في فاينزا وضع حدًا لأسابيع من التكهنات، بعدما أكد استمرار السائق النيوزيلندي إلى جانب أرفيد ليندبلاد.

وقدم تسولوف أداءً لافتًا في موسمه الأول الكامل في الفورمولا 2، محققًا 6 انتصارات، من بينها 4 في السباقات الرئيسية، فضلًا عن سلسلة انتصارات متتالية جعلته أول سائق في تاريخ البطولة يحقق 3 انتصارات متتالية.

وفي العام المقبل، سيتولى تسولوف دور السائق الاحتياطي وسائق التطوير، وهو ما قد يتيح له المشاركة بديلًا في حالات الطوارئ، على غرار ما فعله يوكي تسونودا مع ريسينغ بولز عندما استُدعي لاوسون لتعويض إسحاق حجار المصاب في ريد بُل. وإلى جانب ذلك، سيخضع تسولوف لبرنامج مكثف يجمع بين العمل على جهاز المحاكاة والخبرة على الحلبة، من خلال حصص التجارب الحرة الأولى وجلسات اختبار السيارات السابقة، فضلًا عن اختبارات إطارات بيريللي.

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال مدير فريق ريد بُل، لورون ميكيز: "نيكولا سائق شاب يتمتع بموهبة استثنائية، وقد أُعجبنا كثيرًا بتطوره وأدائه خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "إن منافسته على لقب الفورمولا 3، ثم تحديه على لقب الفورمولا 2 في موسمه الأول الكامل، يعكسان الكثير عن قدراته وإصراره. وما أثار إعجابنا بالقدر نفسه هو نضجه، وطريقته في التعامل مع السباقات، ورغبته المستمرة في التعلم والتطور. لدينا ثقة هائلة في إمكانات نيكولا، ونراه سائقًا ينتظره مستقبل مثير للغاية في الفورمولا 1".

نيكولاي تسولوف

وأكمل: "يعكس هذا التعيين ثقتنا به والتزامنا بمواصلة تطويره. وسيكون تركيزنا في 2027 على منحه الخبرة والأدوات والدعم الذي يحتاج إليه ليكون مستعدًا لخوض السباقات في الفورمولا 1 خلال المرحلة المقبلة. في الوقت الحالي، لا يزال أمام نيكولا عمل مهم لإنجازه في الفورمولا 2. نتمنى له كل التوفيق في الجولتين الأخيرتين، وسنواصل دعمه بكل قوة بينما ينافس على اللقب".

ويحتل تسولوف المركز الثاني في ترتيب بطولة الفورمولا 2، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر رافاييل كامارا، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم. لكن السائق البرازيلي قد يغيب عنهما إذا واصل التزاماته مع فريق هاس، الذي سينافس معه في العام المقبل، بعدما صعد للمشاركة في ظهوره الأول على حلبة إنترلاغوس عقب رحيل إستيبان أوكون.

من جانبه، قال تسولوف: "أنا سعيد للغاية وممتن لريد بُل لمنحي هذه الفرصة. منذ انضمامي إلى الفريق الناشئ، تلقيت دعمًا رائعًا وتطورت كثيرًا، سواء كسائق أو كشخص. لقد تقدم مساري المهني بسرعة كبيرة، وأدين بالكثير لكل من آمن بي وساعدني للوصول إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "طموحي واضح: أريد أن أصبح سائقًا في الفورمولا 1. إن حصولي على فرصة قضاء العام المقبل في الاستعداد لهذه الخطوة المقبلة أمر مثير للغاية. وأنا واثق بأن دعم الفريق وخبرته سيمنحانني أفضل إعداد ممكن، حتى أكون مستعدًا تمامًا للانتقال إلى شبكة انطلاق الفورمولا 1 عندما تحين الفرصة".

وتابع: "أعلم أن أمامي الكثير لأتعلمه، لكنني مستعد للعمل بجد، والاستفادة من كل فرصة، وتقديم كل ما لدي للفريق. أما في الوقت الحالي، فينصب تركيزي المباشر على إنهاء موسم الفورمولا 2 بأفضل صورة ممكنة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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