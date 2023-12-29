نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد
وصف لاندو نوريس سائق مكلارين موسم 2023 المنصرم على أنه الأفضل له على الإطلاق في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.
رغم أن مكلارين دخلت الموسم بأداء سيء للغاية، لكن ومع مرور السباقات نجحت بتطبيق تحديثات رفعت من وتيرة السيارة بشكل واضح حتى باتت أقرب منافسي ريد بُل.
وهذا ما ساهم بتحقيق نوريس لسبع منصات تتويج، وتصدر القسمين الافتتاحيين لسباقي سيلفرستون وأوستن.
وحين سُئِل ضمن مقابلة خاصة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول تقييمه لموسم 2023، ردّ نوريس: "أعتقد أنه أفضل مواسمي على الإطلاق".
وتابع: "أعتقد أنه كان كذلك أفضل مواسمنا كفريق. ولسبب واضح: النجاح الذي حققناه بعد تلك البداية (السيئة)".
وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا تأية رائعة، سواء على صعيد السباقات والوتيرة. المكسيك (انطلق نوريس من المركز 17 حتى الخامس مع سلسلة تجاوزات رائعة) ربما كانت أقوى جولة".
وكان أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين قد صرح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن نوريس في 2023 "امتلك القدرة على فهم كيفية قيادة السيارة، سواء مع الإطارات وتغييرات الظروف الجوية والتأقلم في أسلوب القيادة" لمساعدة مكلارين على تقليص الفارق خلف ريد بُل والمنافسين الآخرين.
لكن نوريس علق بأنه "كان مضطراً للتأقلم في كل جولة" للعمل على تقديم أفضل أداء ممكن مع إطارات بيريللي الحساسة.
فقال: "ما زلت غير مرتاح بالكامل في كل جولة. كنت أقول حسناً عليّ تعديل أسلوبي هنا وهناك".
وأكمل: "خضت بعض السباقات الجيدة بين الحين والآخر، لكن كموسم وبشكل عام، كان هناك ثبات أكثر في الأداء خلال السباقات".
وأضاف: "أياً كانت الظروف، سواء بدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، أو إن كانت السيارة سريعة أم لا، وبغض النظر عن الإعدادات، كنت قادراً على الاستفادة من مركز انطلاقتي دوماً أياً كان الوضع".
واسترسل: "أعتقد أنني تحسنت هذا الموسم. كنت قادراً على التأقلم ضمن جميع السيناريوهات الصعبة والظروف المختلفة".
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