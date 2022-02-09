نوريس يوقع عقداً جديداً مع مكلارين حتى نهاية موسم 2025

التزم نوريس صاحب الـ 22 عاماً بعقد طويل الأمد مع مكلارين بحيث سينتهي مع انتهاء موسم 2025.

حيث قال: "أنا مسرور جداً، ذلك جزءٌ إيجابي كبير للغاية من مسيرتي المهنية وحياتي، وبقائي في الفورمولا واحد لأربعة مواسم إضافية لهو أمر مذهل حقاً بالنسبة لي".

وأكمل: "أنا مسرور للغاية بتواجدي مع مكلارين كذلك، إنهم الأشخاص الذين كبرتُ معهم، والذين تعرفت على الفورمولا واحد عبرهم".

وتابع: "أفضل المواصلة معهم لتحقيق حلمنا سوية، ألا وهو العودة إلى تحقيق الانتصارات وبالطبع العودة للفوز بالبطولات".

وشارك نوريس للمرة الأولى مع مكلارين في 2019، لكنه قدم أكثر مواسمه نجاحاً في 2021، حيث وصل إلى منصة التتويج أربع مرات وحقق قطب الانطلاق الأول لجولة روسيا.

واقترب البريطاني الشاب كثيراً من تحقيق الفوز في سباق سوتشي، حيث تسببت الأمطار التي هطلت بشكل متأخر بإفساد هذه الفرصة ليتراجع في الترتيب خلال اللفات الأخيرة.

وأكمل موسمه بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين متفوقاً على زميله دانيال ريكاردو بفارق 45 نقطة.

وينتهي عقد ريكاردو بنهاية موسم 2023، ما يعني أن تشكيلة الفريق لن تتغير طوال الموسمين المقبلين.

من جهته، أوضح أندرياس سيدل مدير الفريق أن توقيع عقد طويل الأمد مع نوريس كان جزءاً من السعي نحو المزيد من الثبات للفريق على طريق تحقيق الأهداف الموضوعة.

فقال: "نحن نثق تماماً بموهبة لاندو، ونثق بدوره الحاسم في السعي لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها".

وتابع: "الثبات والاستمرارية هما المفتاح الأهم لكل سائق لتحقيق النجاح".

وأردف: "لذا، خضتُ أنا وزاك (براون) محادثات إيجابية مع لاندو حول الالتزام معاً لعدة سنوات، ونحن مسرورون بالعقد الجديد لمدة أربع سنوات مع لاندو".

بالمقابل، كشف نوريس أنه يشعر "ببعض الغرابة" لتوقيع عقدين خلال تسعة أشهر، لكنه يشعر بأن العقد طويل الأمد يساعده على تقديم أفضل ما لديه على الحلبة.

فقال: "هذه الخطوة تعزز من وحدة الفريق وترفع الثقة لكلا الطرفين على المدى البعيد".

وأكمل: "أرى أنها تمثل فائدة لي، للعمل مع الفريق على المدى الطويل".

وتابع: "إن العقد يمثل رسالة قوية للغاية حيال مدى الثقة التي نشعر بها تجاه بعضنا البعض ومدى الثقة الكبيرة بقدرة فريق مكلارين على النهوض والعودة بقوة خلال المواسم المقبلة".

من جهة أخرى، كشف سيدل أنه وزاك براون المدير التنفيذي قد اتفقا على عقدين طويلي الأمد بنفس الفترة الزمنية وذلك بهدف المساهمة بتعزيز ثبات الفريق ووحدته.

فقال: "زاك وأنا وكامل الفريق القياديّ ملتزمون مع الفريق كذلك على المدى الطويل".

واختتم: "معاً ومع هذا الفريق الرائع وهذه المواهب المذهلة، فإن هذه تشكلُ خطوة هامة جداً وترفع الثقة بقدرتنا على العودة مجدداً إلى الصدارة في الفورمولا واحد".