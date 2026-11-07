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نوريس يوجّه رسالة إلى أنتونيللي: "أسلّم الرقم 1 إلى شخص يستحقه"

أوضح لاندو نوريس، بصفته حامل لقب بطولة العالم، مدى أهمية امتلاكه امتياز وضع الرقم 1 على سيارته خلال موسم 2026.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

سيعود لاندو نوريس، الذي سيتنازل عن هذا الحق لصالح كيمي أنتونيللي في موسم 2027، إلى رقم سيارته الشخصي السابق 4.

وأكد أنتونيللي، الذي فاز ببطولة العالم لعام 2026، أنه رغم امتلاكه فرصة اختيار الرقم 1، فإنه سيخوض منافسات موسم 2027 مستخدماً رقمه الشخصي 12.

بالمقابل، أكد نوريس أنه يشعر بالفخر لتسليم الرقم إلى أنتونيللي.

حيث قال البريطاني الشاب: "يسعدني أن ينتقل هذا الرقم إلى شخص يستحقه".

وأكمل: "قدّم كيمي عملاً مذهلاً هذا الموسم. لا أعرف ما إذا كان سيستخدمه أم لا، لكنني سعيد جداً بأن يصبح الرقم 1 بين يديه".

وأردف: "ستتاح أمامه فرص أكثر بكثير مما أتيحت أمامي لمحاولة الفوز بهذا الرقم مجدداً في المستقبل".

وأضاف مشيرًا لتأثير امتلاك الرقم 1 على السيارة: "لا أعتقد أن امتلاك هذا الرقم يغيّر الكثير من الناحية العملية".

وتابع: لكن من الناحية الذهنية، فإن معرفة أنك بطل للعالم عندما تصعد إلى الحلبة، ورؤية أنك أصبحت جزءاً من قائمة مذهلة من السائقين، ووجودك في المكان نفسه الذي شغله السائقون الذين كنت أتطلع إليهم عندما كنت طفلاً، كل ذلك أمر مميز للغاية".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "إنه لشرف عظيم أن أرى اسمي إلى جانب ماكس فيرستابن، ولويس هاميلتون، والعديد من السائقين الآخرين الذين أسهموا في جعل هذه الرياضة ناجحة إلى هذا الحد. فهذا يجعلك تشعر بأنك شخص مميز، وأنا فخور بذلك حقاً".

كما أوضح نوريس ما يعنيه له ولفريق مكلارين ارتداء شارة الرقم 1. وأشار السائق البريطاني إلى أن هذا الإنجاز لم يكن انتصاراً شخصياً فحسب، بل مثّل نجاحاً مشتركاً للفريق بأكمله، الذي أسهم في تحقيقه لقب البطولة.

وقال: "أعتقد أننا جميعاً نشعر بفخر كبير بهذا الإنجاز كفريق. لذلك، لا يتعلق الأمر بإنجازي الشخصي فحسب، بل هو أيضاً إنجاز حققناه مع فريقي والأشخاص الذين أعمل معهم".

وأكمل: "في كل مرة نرى فيها الرقم 1 على السيارة، يكون ذلك تذكيراً جميلاً للغاية لنا. لا أعتقد أنه يغيّر أي شيء، أو يجعلك تظن أنك أفضل مما أنت عليه أو أنك تستحق أكثر من غيرك. إنه يجعلنا نشعر بالفخر، لأنه يذكّرنا بالإنجازات والعمل الشاق اللذين بذلناهما طوال حياتنا".

واختتم: "لذلك، فهو قبل كل شيء تذكير إيجابي. وبالطبع، من المحزن بعض الشيء أن أفقد الرقم، لكنني في الوقت نفسه سعيد بتسليمه إلى شخص يستحقه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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