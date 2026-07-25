حقق حامل لقب بطولة العالم، لاندو نوريس، أول قطب انطلاق أول له في موسم 2026 ضمن جائزة المجر الكبرى، متفوقًا على لويس هاميلتون، بينما تعرضت مرسيدس لأول خسارة لها في التجارب التأهيلية لسباق جائزة كبرى هذا الموسم.

وسجل نوريس زمنًا بلغ دقيقة واحدة و17.207 ثانية في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية، متفوقًا على هاميلتون لينتزع أول قطب انطلاق أول له منذ جائزة لاس فيغاس الكبرى في الموسم الماضي.

ومع اقتراب درجة حرارة الحلبة من 50 درجة مئوية، كان التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على الإطارات حتى نهاية اللفة، خاصة في المقطع الأخير المتعرج والزلق من حلبة هنغارورينغ.

وقبل الجولة الحاسمة في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، احتفظ جميع المتنافسين في المقدمة بمجموعتين جديدتين على الأقل من إطارات بيريللي اللينة من فئة سي 5، حيث تصدر هاميلتون المحاولة الأولى أمام نوريس وشارل لوكلير.

وسجل هاميلتون زمنًا بلغ دقيقة واحدة و17.219 ثانية، متقدمًا بعُشر ثانية على نوريس، بعدما خسر سائق مكلارين بعض الوقت نتيجة انزلاق كبير عند الخروج من المنعطف الأخير، فيما حلّ لوكلير متأخرًا بعُشر ثانية إضافي.

وكان غياب مرسيدس عن المنافسة على الصدارة لافتًا، بعدما بدا الفريق المهيمن سابقًا يعاني من صعوبة في تحقيق التوازن المناسب للسيارة على الحلبة المليئة بالمطبات والرياح.

وجاء كيمي أنتونيللي في المركز الرابع بعد المحاولات الأولى، متقدمًا على أوسكار بياستري، بينما جاء جورج راسل بين سائقي ريد بُل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار. ومع ذلك، لم يبدُ أي من الفريقين قادرًا على تهديد فيراري أو مكلارين.

وأكدت المحاولة الأخيرة في القسم الثالث هذا الواقع، إذ صعّبت الظروف الصعبة على السائقين تحقيق المزيد من التحسن.

ولم يتمكن هاميلتون أو لوكلير من تحسين زمنيهما، بينما سجل نوريس أفضل زمن في المقطع الثاني، قبل أن يقدم مقطعا أخيرًا أكثر نظافة لينتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.012 ثانية فقط عن هاميلتون.

وكان ذلك كافيًا ليحقق نوريس أول مركز انطلاق أول له في سباق جائزة كبرى بصفته حامل لقب بطولة العالم، بعدما سبق له أيضًا تحقيق مركز الانطلاق الأول للسباق القصير في ميامي.

واكتفى هاميلتون ولوكلير بالمركزين الثاني والثالث على التوالي، بينما حسن متصدر البطولة أنتونيللي زمنه في محاولته الأخيرة، لكنه اضطر للاكتفاء بالمركز الرابع بعدما اضطر إلى رفع قدمه عن دواسة الوقود بسبب الأعلام الصفراء الناتجة عن انزلاق سيارة ماكس فيرستابن في المنعطف الأخير.

وفي سيارة مكلارين الثانية، عاش أوسكار بياستري عطلة نهاية أسبوع صعبة مقارنة بزميله نوريس، ليحتل المركز الخامس، بينما لم يتمكن فيرستابن من تحقيق أفضل من المركز السادس بعد دورانه في محاولته الثانية.

كما صادف جورج راسل الأعلام الصفراء أثناء عودة فيرستابن إلى الحلبة، لكنه لم يكن في طريقه أصلًا لتحسين زمنه.

وجاء إسحاق حجار في المركز الثامن، بينما خطف أرفيد لينبلاد ونيكو هلكنبرغ الأنظار بحلولهما في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

القسم الثاني من التجارب التأهيلية

اعتلى هاميلتون صدارة الأزمنة في البداية بعدما سجل دقيقة واحدة و17.931 ثانية.

وتقدم البريطاني بفارق 0.247 ثانية عن أنتونيللي، الذي اشتكى من انعدام التماسك بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مرسيدس "تقوم بشيء خاطئ فيما يتعلق بالإطارات".

وفي النهاية، تصدر نوريس القسم الثاني بزمن دقيقة واحدة و17.456 ثانية، متقدمًا على لوكلير وهاميلتون.

كما تعافى إسحاق حجار من دوران في محاولته الأولى ليصعد إلى المركز الرابع، بينما تأهل بقية المرشحين بسهولة إلى القسم الثالث.

وكان فرناندو ألونسو مفاجأة القسم الثاني، بعدما تمكن هو وأستون مارتن أخيرًا من الوصول إليه بفضل سيارة إيه إم آر 26 الجديدة كليًا الخاصة بجائزة المجر.

وسجل ألونسو لفاته مبكرًا لتجنب الازدحام، لكن أفضل ما تمكن من تحقيقه كان المركز السادس عشر.

ومن بين فرق الوسط، واصل لينبلاد تقديم أداء قويًا بحلوله سابعًا، بينما انتزع هلكنبرغ آخر بطاقات التأهل إلى القسم الثالث باحتلاله المركز العاشر.

وأدى ذلك إلى خروج سيارة ريسينغ بولز الثانية بقيادة ليام لاوسون، الذي اشتكى من أن السيارة "غير قابلة للقيادة".

كما ودع ثنائي ألبين بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو المنافسات، إلى جانب غابرييل بورتوليتو وسائق هاس إستيبان أوكون، رغم أن الأخير أنهى سلسلة خسائره أمام زميله أوليفر بيرمان.

القسم الأول من التجارب التأهيلية

تصدر نوريس القسم الأول بزمن دقيقة واحدة و18.277 ثانية على الإطارات اللينة، متقدمًا على فيرستابن وأنتونيللي.

وأظهرت فيراري ثقة كبيرة عندما حاولت التأهل باستخدام الإطارات المتوسطة، حيث كان زمن هاميلتون البالغ دقيقة واحدة و18.730 ثانية كافيًا لوضعه في المركز الرابع.

وفي آخر الترتيب، تركزت الأنظار على أستون مارتن ونسختها الجديدة التي حظيت بالكثير من الإشادة، لمعرفة ما إذا كانت التحديثات الكبيرة التي أدخلها فريق سيلفرستون في منتصف الموسم ستكون كافية للهروب من مؤخرة الشبكة.

وبعد مؤشرات مشجعة في التجارب الحرة، أكد ألونسو أن أستون مارتن أصبحت ضمن فرق الوسط في الفورمولا 1، بعدما تأهل على حساب سائق هاس أوليفر بيرمان، الذي اشتكى من "توازن كارثي" في السيارة.

كما ساعدت القفزة الكبيرة لأستون مارتن الفريق على التفوق على ويليامز، مستفيدة من أن حلبة هنغارورينغ لا تعتمد كثيرًا على قوة المحرك، وهو ما خفف من تأثير نقص أداء محرك هوندا مقارنة بمحركات مرسيدس وفيراري.

لكن ويليامز قدمت أيضًا أداءً ضعيفًا للغاية، إذ احتل كارلوس ساينز وأليكس ألبون المركزين الثامن عشر والتاسع عشر، بينما بدا الأخير عاجزًا عن تفسير التغير المستمر في توازن سيارة إف دبليو 48.

وخلف لانس سترول، الذي جاء في المركز العشرين، كان فريق كاديلاك الجديد الأبطأ على شبكة الانطلاق، بعدما سيبدأ فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز سباق الأحد من الصف الأخير.

يشار إلى أن هناك بعض التحقيقات بعد التصفيات إزاء احتمالية حصول إعاقات من السائقين لبعضهم البعض

القسم الثالث من التصفيات